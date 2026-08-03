Po pěti letech měly památky v Libereckém kraji v červenci přes 100.000 hostů

Autor: ČTK
  12:22aktualizováno  12:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Osm státních hradů a zámků v Libereckém kraji mělo v červenci poprvé od roku 2021 přes 100.000 návštěvníků. Letos v červenci jich přišlo 103.837, podle krajské mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Lucie Bidlasové návštěvnosti pomohlo počasí.

"S celkovou návštěvností památek jsme spokojeni. I letos se ukazuje, že počasí má na návštěvnost objektů zásadní vliv. Horké dny přejí spíše návštěvnosti hradů, kdy návštěvníci oceňují volné prohlídky a upřednostňují návštěvy spíše dopoledne, aby odpoledne mohli trávit u vody," uvedla Bidlasová pro ČTK.

I proto nejvyšší červencovou návštěvnost měly v kraji ze státních památek hrady. Na zříceninu Trosky v Českém ráji letos o prvním prázdninovém měsíci vystoupalo 34.102 lidí, meziročně zhruba o 3400 více. Následoval hrad a zámek Frýdlant na Liberecku s 15.257 návštěvníky a hrad Bezděz na Českolipsku s 15.162 turisty.

V tropických červencových dnech letos turisty nezvykle lákal i zámek v Zákupech na Českolipsku, což jeho kastelána Vladimíra Tregla překvapilo. Poprvé v historii návštěvnost zámku v tomto měsíci přesáhla 10.000 lidí. "Vždycky bylo takové docela železné pravidlo, že návštěvníci chodili, když bylo pod mrakem nebo když pršelo. A když byla vedra, tak byli na koupališti. A teď se několikrát stalo, že když byla vedra, tak byla návštěvnost, kterou bychom čekali spíš za ošklivého počasí. Takže návštěvníci jsou pro nás letos trošku nevyzpytatelní. Ale možná si říkají, že na památkách většinou bývá chládek, což u nás platí pro přízemní prostory," dodal kastelán.

K vyšší červencové návštěvnosti památek podle Bidlasové přispěly také novinky. Na hrad Bezděz se po 240 letech navrátila kopie původní sošky Černé madony montserratské. Na Frýdlantu přibyl v červenci prohlídkový okruh po běžně nepřístupných místech v přízemí a sklepení hradu. Lákadlem pro turisty jsou i nově vystavené historické kočáry v konírně u zámku v Zákupech na Českolipsku.

Červencová návštěvnost státních hradů a zámků v Libereckém kraji za posledních deset let:

Památka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bezděz 21.007 18.479 18.440 22.622 17.578 16.815 14.644 14.389 13.111 15.162

Frýdlant 11.729 11.179 11.693 11.749 9832 14.233 14.321 13.189 13.764 15.257

Grabštejn 4503 5017 5328 7077 4143 4634 3807 4735 4503 4795

Hrubý Rohozec 7319 6681 6876 6090 4909 4227 3743 3172 3974 3808

Lemberk 9277 9489 8676 9899 8530 7923 7434 7167 7175 6785

Sychrov 20.570 18.479 16.518 20.122 16.689 16.650 13.846 12.832 13.763 13.561

Trosky 35.163 31.669 32.538 38.095 33.022 26.074 27.592 26.819 30.735 34.102

Zákupy 9726 8817 7148 8090 6300 5894 5407 4.873 8741 10.367

Celkem 119.294 109.810 107.217 123.744 101.003 96.450 90.794 87.176 95.766 103.837

Zdroj: Národní památkový ústav

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