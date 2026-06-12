Po stopách suchopýrů v Jizerských horách

Sraz je v neděli v 9.30 v osadě Jizerka (u Penzionu Hospoda).
Exkurzí, která potrvá zhruba tři hodiny, provede botanička Štěpánka Králová.
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Sraz je v neděli v 9.30 v osadě Jizerka (u Penzionu Hospoda).
Exkurzí, která potrvá zhruba tři hodiny, provede botanička Štěpánka Králová.
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