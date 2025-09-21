Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Oznámení o nehodě dostalo operační středisko policie v sobotu krátce před 18:00. Havárie se podle Sochorové stala na silnici mezi Frýdlantem a hraničním přechodem u polské Bogatyně v katastru obce Kunratice u Frýdlantu. Motocyklista na místě zemřel, doplnila.
Okolnosti tragické nehody vyšetřují dopravní policisté společně s libereckými kriminalisty, silnice z Frýdlantu na Bogatyni byla několik hodin uzavřená, aktuálně už je ale průjezdná.
