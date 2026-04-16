Počty robotických operací liberecká urologie navyšuje, tvoří desetinu výkonů

Autor: ČTK
  18:56aktualizováno  18:56
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Chirurgického robota stále častěji používají lékaři urologie v Liberci, přínosný a šetrnější je při léčbě nádorových onemocnění. K dispozici ho mají od roku 2023, kdy provedli 109 robotických operací, předloni 158 a loni 238. To je podle primáře liberecké urologie Vladimíra Šámala už zhruba desetina všech výkonů, které za rok provedou. Kvůli rostoucími počtu operací chce začít s vedením nemocnice jednat o pořízení dalšího robotického přístroje.

"Děláme na něm veškeré onkologické urologické operace," řekl dnes Šámal novinářům při oslavě 70 let liberecké urologie. Podle něj mají zatím dva týmy operatérů pro robotické operace a od podzimu přibude třetí.

Oddělení tento typ operací používá nejen u pacientů z celého Libereckého kraje, ale i třeba Mladoboleslavska. Nejčastěji jde o radikální prostatektomii u karcinomu prostaty. "U operací zhoubných nádorů prostaty nám významně zlepšuje funkční výsledky. U řady pacientů po operaci prostaty může být zachována schopnost erekce, to znamená mít pohlavní styk, což po otevřených operacích ne úplně vždycky fungovalo. A samozřejmě zlepšuje i funkční výsledky stran kontinence, to znamená udržení moči," uvedl primář urologie. Rychlejší je i rekonvalescence, kdy pacienti odcházejí domů tři až čtyři dny po operaci, zatímco dříve leželi na oddělení sedm až osm dní.

Výrazný přínos mají robotické operace podle Šámala i u operací nádorů ledvin. Dříve u většiny těchto operací bylo nutné odstranit celou ledvinu, u menších nádorů při využití robota ji lze zachránit. "Do nějaké velikosti se dá nádor odstranit z ledviny, dá se to resekovat, a ta ledvina tomu člověku zůstane zachovaná, což pro něj je velký rozdíl," dodal primář.

Urologii se věnuje zhruba 30 let, pokrok v jejich oboru je podle něj obrovský. Za příklad uvedl operace prostaty. "Tu jsem se učil operovat třikrát. Nejprve jsme operovali otevřeným způsobem z řezu na břiše s relativně velkou krevní ztrátou, s relativně horším přehledem v té malé pánvi, protože tam bylo špatně vidět. Pak jsme absolvovali strastiplnou cestu, když jsme se to naučili dělat laparoskopicky, ale s nástroji, které neumožňují tam nějakým způsobem zahnout a teď jsem se to relativně na stará kolena učil operovat roboticky. To když si představte, to je jako když je trpaslík v břiše a může tam dělat těmi ručičkami úplně všecko," dodal.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ptačím parku Josefovské louky vznikly dvě pozorovatelny, jedna je šestimetrová

