Místo „kanálu“ nový podchod za 113 milionů. Před otevřením ho poškodili vandalové

Matěj Klimša
  14:32
Po více než roce opět projdou Liberečané pod kolejemi u Home Credit Areny. Nyní bezpečněji. Původní propustek nahradil osvětlený a bezbariérový podchod. Jeho stěny zdobí úryvky z básní. Poezie ale jako první zaujala vandaly. Ještě před samotným otevřením polili stěny podchodu barvou.

Několik desetiletí tudy chodili především studenti gymnázia a sportovní fanoušci. Propustek z roku 1859 působil děsivě a nebyl bezpečný. Nahradil ho proto nový podchod, jehož stavba začala loni na jaře.

„I já jsem tudy chodil každý den do školy, ale že to bude trvat ještě pětačtyřicet let, než se propustek pro vodu změní na podchod pro lidi, to jsem tehdy netušil. Ale je to tady,“ zavzpomínal primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podchod je více než dvojnásobně široký než původní propustek. Je osvětlený, bezbariérový a na jeho stěnách si procházející mohou přečíst bezmála devadesát úryvků z básní.

„Z kanálu se stala galerie básní. Studenti, kteří budou podchod často využívat, tady vlastní rukou napsali básně autorů, kteří jsou spojení s Libercem,“ popsal náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek.

Nově otevřený podchod u liberecké arény (14. srpna 2025)
Liberec má u arény nový podchod za zhruba 113 milionů korun. Ještě před oficiálním otevřením někdo poškodil stěny, barvou překryl nové básně. (14. srpna 2025)
Stěna, kterou poškodili vandalové nejvíce, čeká na obnovu.
Nový bezbariérový podchod v Liberci pod železniční tratí nedaleko arény se otevřel (14. srpna 2025)
Nově otevřený podchod u liberecké arény (14. srpna 2025)
23 fotografií

Témata básní odkazují na podchod, světlo, tmu a další motivy, které se místa týkají. Instalace dostala název „Ti, kteří tu prošli“. Na zemi průchodu jsou ještě bílou barvou zaznamenané významné kulturní momenty ze světa.

Spoluautor básnického projektu Martin Trdla nicméně očekává, že většině lidí bude poezie na zdech lhostejná. „Ale vím, že se najde alespoň jeden člověk, kterého instalace osloví a třeba v něm otevře nějakou zajímavou spáru. A jelikož na počátku velkých změn jsou jedinci, tak to za to stojí,“ myslí si.

Ještě před otevřením podchodu však básně stihli poškodit vandalové. „Někdo vlezl do stavby, která byla uzavřená, a texty přetřel a polil barvou. Myslím si, že to bylo cílené,“ poznamenal Janďourek. „Opět přišel někdo, kdo musel vzít sprej a celé to poškodit. Lidi na tom nechají velké úsilí a téměř do 24 hodin po dokončení stavby je to zkažené,“ zlobil se generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Případ – i kvůli vzniklé škodě – vyšetřuje policie.

Básně se podařilo do oficiálního otevření podchodu vyčistit. Podle Martina Trdly se dalo počítat s tím, že je někdo překryje. „Patří to k tomu. Líbilo by se mi ovšem, kdyby se případní ,popírači napsaného taky pokusili vyjádřit, poezií. Ať je to dialog,“ dodal.

Oprava podchodu k aréně se protáhne, lidé projdou provizorním koridorem

Nejpoškozenější stěna, na níž byl vyobrazený seznam básníků, prozatím čeká na obnovu.

Přestavba propustku vyšla zhruba na 113 milionů korun. Finančně se na ní podílela Správa železnic, Liberec a Liberecký kraj.

„Pro Liberec je to velice významná stavba, protože jedním z problémů města je jeho rozdělení průtahem a železnicí. Každá taková stavba pak zvyšuje průchodnost zemí, což je dobře,“ vysvětlil náměstek primátora Janďourek.

Podchod pod tratí u zimního stadionu se promění, práce omezí provoz v okolí

„Denně tudy projde zhruba 500 lidí, při hokejových zápasech až 1 200,“ vyzdvihl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Právě počet lidí, kteří byli zvyklí propustkem chodit, působil stavbařům problémy. „Pohybovali se pak přes kolejiště, což je velmi nebezpečné, a bylo náročné naučit lidi chodit jinou cestou,“ nastínil Petr Sodomka, oblastní ředitel firmy Strabag Rail, která podchod postavila.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je dobrá, teplé počasí ji i ohřálo

Kvalita vody ve venkovních koupalištích je stále většinou dobrá. Hygienici na žádném ze sledovaných míst nevyhlásili zákaz koupání. Zhoršená jakost vody - na...

14. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Proseč plánuje levnější biotopové koupaliště, náklady chce snížit aspoň na půlku

Proseč na Chrudimsku chce zlevnit připravovaný projekt biotopového koupaliště minimálně na polovinu. Nejsou dostupné dotace, proto ho nejspíš postaví z...

14. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela nehoda, dva zranění

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela dnes odpoledne nehoda dvou osobních aut. Dva lidé jsou zranění, z toho jeden těžce, řekla ČTK mluvčí středočeské...

14. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

V Luhačovické přehradě se zhoršila kvalita vody, hygienici doporučují sprchu

V Luhačovické přehradě na Zlínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Při koupání je tam zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů,...

14. srpna 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Uhelný trh

Pejskům je v tropických dnech nejlépe ve stínu jako například v Praze 1 na Starém Městě Uhelném trhu pod stromem.

vydáno 14. srpna 2025  15:51

Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Vrchol sezony je tady. Startuje Barum rally. Největší atrakcí soutěže je každoroční rychlostní zkouška přímo v srdci Zlína. Odehraje se v pátek večer. Pořadatelé očekávají, že ji navštíví 30 tisíc...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Finále Plzeň promítne 26. 9. až 1. 10. premiéry a předpremiéry filmů i seriálů

Festival českých filmů Finále, který bude v Plzni od 26. září do 1. října, představí řadu snímků, které teprve čeká premiéra v kinech a na obrazovkách....

14. srpna 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Ve Velkých Karlovicích začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku

Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku. Akce se bude konat devátým rokem, potrvá od 20. do 26. srpna....

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Na Vysočině je zakázané koupání v Kachličce, u Pilské nádrže byl zákaz zrušený

Na Vysočině je kvůli znečištění vody dál zakázané koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Hygienici dnes zrušili zákaz pro žďárskou Pilskou nádrž,...

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se zlepšila

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se od minulého týdne mírně zlepšila. Sinice a chlorofyl se tam sice stejně jako v dalších koupalištích...

14. srpna 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.