Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Jan Pešek
  13:22aktualizováno  13:22
Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě před slavnostním otevřením před necelými dvěma týdny. Kromě velkého obrazce „zdobí“ podchod i menší podpis u vstupu od arény a mozaiková kočička u druhého vstupu.

Na pomalování podchodu upozornil ve facebookové skupině Liberečáci uživatel Lada D. „Dlouho to netrvalo,“ okomentoval fotku pomalované zdi.

Jde přitom o stejnou zeď, kterou vandalové poničili ještě před slavnostním otevřením podchodu. Na této zdi byla předtím jména autorů básní, jež zdobí tubus podchodu. Město ji celou zamalovalo, protože vandalové použili penetrační barvu, která se vpila do betonu. Vandalové tehdy pomalovali i básně, ale ty se zachránit podařilo.

Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
Teď se na černé zdi objevil obrovský žlutozelený nápis. O kousek dál přibyl fialový podpis a na druhém konci tunelu se „prochází“ mozaiková kočka. Těch je po Liberci několik stovek a řada místních je považuje za pouliční umění a toleruje je.

Martina Trdlu, spoluautora původního básnického projektu, opětovné řádění vandalů nepřekvapuje.

„Počítal jsem s tím. Bořit je vždy jednodušší než trpělivě stavět. Avšak by se mi líbilo, kdyby se dotyční vyjadřovali také prostřednictvím poezie - je tak pestrá, tematicky široká, že by si určitě nějakou svoji polohu, která by jim vyhovovala, našli,“ vzkazuje Trdla.

Případem se zabývá policie

Prvním nájezdem vandalů se zabývá policie. „Někdo vlezl do stavby, která byla uzavřená, a texty přetřel a polil barvou. Myslím si, že to bylo cílené,“ řekl před necelými dvěma týdny náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek a přislíbil opravu dočasně zamalované zdi se jmény autorů básní. Jeho vyjádření k novému poničení redakce shání.

Komentující na Facebooku nový obrazec rozdělil na dvě skupiny. Ta početnější čin odsuzuje. „Ničeho si nevážíme, smutné,“ konstatuje Jan K. „Chyba města, že tam nedali kamery,“ zamýšlí se Libor F.

Naopak řada lidí by v tomto místě podpořila legální tvorbu graffiti. „Upřímně, takhle to má bejt. Nevím, proč město samo o sobě nepořádá graffiti jamy. Čím víc legálů bude, tím víc zmizí tagy z normálních budov,“ domnívá se Lubomír H. „Není to nic moc, ale celkový vizuál to nezhoršilo,“ podotkl Oldřich K.

14. srpna 2025

Přestavba někdejšího propustku vyšla zhruba na 113 milionů korun. Finančně se na ní podílela Správa železnic, Liberec a Liberecký kraj. Denně tudy projde zhruba 500 lidí, při hokejových zápasech až dvanáct set.

Podchod je více než dvojnásobně široký než původní propustek. Je osvětlený, bezbariérový a na jeho stěnách si procházející mohou přečíst bezmála devadesát úryvků z básní.

