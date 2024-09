Podivuhodná voda, jak ji neznáte

Voda nás provází, kamkoliv jdeme. Nejen proto, že je naše tělo prakticky ze tří čtvrtin z vody složeno. Život na Zemi ve vodě začal a nemůže bez ní existovat ani dnes.

Že si z kohoutku můžeme kdykoliv natočit dobrou pitnou vodu, ale není samozřejmost. Celý distribuční proces je totiž komplikovaná a nákladná záležitost. Mnozí si přitom myslí, že by voda měla být zdarma, protože na tom, dovést ji z přehrady do vodojemu kusem trubky, přece není nic složitého. To je však velký omyl.

Než se voda ze svého povrchového nebo podzemního zdroje dostane do domácnosti, musí urazit geograficky i technologicky dlouhou cestu. V úpravně čeká surovou vodu řada fyzikálních i chemických procesů, které zaručují její kvalitu a zdravotní nezávadnost.

SVS, vodní nádrž Chřibská

Zásobovat tak velké území, jako je severočeský region s více než milionem obyvatel, představuje spoustu úsilí a nasazení více než 1 800 zaměstnanců, kteří musí nepřetržitě pečovat o všechny úpravny, čistírny, vodojemy a bezmála deset tisíc kilometrů potrubí. Práce obnáší i nákladné opravy a rekonstrukce, stejně jako plynulý provoz zákaznických systémů.

O spolehlivou dodávku pitné vody pro severní Čechy se starají společnosti ze skupiny Severočeská voda. Veškerý vodohospodářský majetek vlastněný městy a obcemi spravuje Severočeská vodárenská společnost. Provoz zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace společně se Severočeskou servisní.

www.svs.cz