Podle pracovní skupiny zastupitelstva Liberce je projekt EPC dvakrát předražený

Pracovní skupina libereckého zastupitelstva míní, že půlmiliardový projekt EPC na úspory energií je oproti běžným cenám na trhu dvojnásobně předražený. Závěrečnou zprávu skupiny dnes těsnou většinou vzali zastupitelé na vědomí. Vedení města kritiku odmítlo, se závěry skupiny nesouhlasí. Projekt EPC má zajistit úspory energií u 12 objektů města.
Radnice na něj získala evropskou dotaci. Projekt kritizuje zejména opoziční uskupení LOL, a to už od začátku, což je více než dva roky. "Troufnu si tvrdit, že to je jeden z největších průšvihů, který jsme tady poslední roky řešili ... Město bylo ve vleku externích konzultantů a celého toho procesu a dopadlo to tak, že zkrátka nakupujeme něco, co by se dalo nakoupit minimálně za polovic," řekl dnes zastupitel za LOL Jindřich Felcman.
Jde o zakázku formou EPC projektu (Energetické služby se zárukou), kdy vybraný uchazeč úsporná opatření vyprojektuje, provede i garantuje dojednanou výší energetických úspor.
Liberecká radnice do projektu zahrnula budovu Malého divadla, úřednické budovy Uran a školské objekty s tím, že úspor docílí zateplením budov, výměnou osvětlení či instalaci fotovoltaických panelů. Vše má být dokončené do příštího roku.
Náměstkyně primátora Šárka Prachařová (za ANO), která má projekt na starost, na dnešním jednání zastupitelstva nebyla. V písemné zprávě pro zastupitele ale pochybení odmítla. Podle ní nelze hodnotit jednotlivé položky, jak je uvedeno ve zprávě pracovní skupiny, ale větší celky. "Hrubé agregované položky obsahují nejen komponentu samotnou, ale i například náklady spojené s vymyšlením vlastního řešení nebo samotným projektovým managementem," uvedla Prachařová.
Postup vedení města dnes hájil i náměstek primátora Adam Lenert (ANO). Podle něj sice navenek může EPC projekt vypadat, že je dražší než běžné veřejné zakázky, ale tím, že úsporná opatření na budovách uskuteční najednou, je to pro město výhodnější. "Taková opatření bychom tady soutěžili v průběhu tak pěti let ... A když vidím, jak nám letí jednotlivé ceny, tak bychom se možná dostali ještě na vyšší ceny," řekl Lenert.
Uvedl také, že žádná z kontrol pochybení nenašla. Opoziční zastupitelé již dříve na svá zjištění upozornili ministerstvo pro místní rozvoj, Národní rozvojovou banku i kontrolní orgány EU, neboť město by na tuto zakázku mělo získat evropskou dotaci bezmála 194 milionů korun.
Felcman míní, že by se město mělo z tohoto projektu poučit. "Protože v tuto chvíli možnosti, jak tento kontrakt nějak zásadně ovlivnit, už nejsou. Musíme se poučit z toho, že model EPC není vhodný na takto velké objemy. Těch EPC zakázek v takto velkých objemech je minimum a střídají se tam zhruba tři firmy. A jestliže máte nějaký nějaký sektor služeb, kde jsou poskytovatelé jenom tři, tak do takové služby nechcete jít, protože tam se nesoutěží," řekl. Za cestu považuje dělit EPC projekty do menších celků, případně jít standardní cestou, kdy si město objedná zvlášť projektanta a zvlášť stavební firmu k provedení prací.