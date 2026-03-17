Podoba nové knihovny v Turnově odkazuje na Český ráj, otevře se v září

Podoba nové knihovny v Turnově odkazuje na symboly Českého ráje. Návštěvníkům by měla připomínat skalní soutěsku a na střeše bude mít čítárnu s borovicí typickou pro skalní vyhlídky. Stavba čtyřpodlažního objektu za více než 115 milionů korun je po dvou letech skoro hotová. Uvnitř zbývá řemeslníkům dodělat jen detaily a aktuálně pracují zejména na úpravách terénu v okolí budovy. Knihovnu je také potřeba ještě vybavit nábytkem. V provozu bude od 1. září, řekl dnes novinářům ředitel knihovny Jaroslav Kříž.
Turnovská knihovna Antonína Marka patří k nejstarším v zemi, vznikla před 206 lety. Současná budova v Jeronýmově ulici potřebám kapacitně nestačí, chybí v ní lepší hygienické i návštěvnické zázemí nebo společenský sál. Knihovna navíc není bezbariérová. Nová budova ve Skálově ulici mezi letním kinem a domem Na Sboře podle Kříže výrazně zlepší podmínky pro návštěvníky knihovny. "Protože jim nabídneme mnohem více prostoru, než bylo doteď v naší historické budově," řekl.
Podle něj budou mít nová knihovna asi o třetinu více místa než dosud. "Především nám to ale nabídne nové věci, které jsme v historické budově nemohli pořádat," uvedl Kříž. Dodal, že současným trendem je, aby knihovny byly komunitním prostorem, místem k setkávání, kam lidé chodí trávit volný čas.
Knihovna v Turnově má 2300 čtenářů, podle ředitele se dá očekávat, že díky stěhování do nových prostor jich přibude. "Především si přeju, aby sem chodili lidé trávit volný čas. Takže nebude to jenom o tom, aby tady byly 3000 nebo 4000 čtenářů, ale abychom mohli říct, že za měsíc přišlo třeba 7000 lidí a z toho čtenářů byla jenom půlka," dodal.
Lákadlem pro návštěvníky může být i atypická podoba knihovny, kterou navrhlo studio A69 - architekti. "Budova je koncipovaná tak, že jsou tam různé prvky z Českého ráje," řekl Kříž. Knihovna by měla být analogií ke skalní soutěsce, návštěvník by měl objevit průhledy a zlomy typické pro přírodní prostředí skalního města. "Třeba Myší díra na Hruboskalsku. Představte si, že když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou. A samozřejmě jsme v knihovně, takže budete obklopeni knihami. Proto se tomu tak trochu říká knihovna ve skalách," uvedl ředitel knihovny.
Také různá velikost oken na fasádě podle něj odkazuje na místní pískovcové skály, které mají různě velké otvory. Čítárna na střeše by měla připomínat pobyt na skalní vyhlídce, iluzi by měla dokreslovat vysazená borovice. "Což je další symbol Českého ráje," řekl Kříž.
Knihovna bude netypická i tím, že na jedné stěně fasády bude mít promítací plátno letního kina. Stejně jako dříve zůstane prohnuté, což architekty inspirovalo k tomu, aby zakřivené byly i další části budovy. "Proto v této budově knihovny nenajdete moc rovných stěn. Všechno je tak trošku zahnuté," dodal ředitel knihovny.