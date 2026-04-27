Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony korun. Uvěřil jim, že má zaplatit daň z investičního účtu, i když žádný neměl. Na webu policie o tom dnes informovala její mluvčí Ivana Baláková.
Podvedenému nejprve zavolal neznámý muž, že jeho investiční účet významně roste a je třeba z něj finančnímu úřadu zaplatit daň. Senior ho poslechl, a to přesto, že nikdy do ničeho neinvestoval a žádný investiční účet nezaložil. "Podvodníci s ním udržovali kontakt prostřednictvím telefonátů po dobu několika měsíců, během nichž za ním vyslali vícekrát kurýra pro hotovost ve statisících korun. Tyto platby údajných daní celkově dosáhly bezmála tří milionů korun," uvedla Baláková.
Senior peníze předával na parkovišti poblíž svého bydliště, a to bez jakéhokoliv potvrzení o převzetí peněz. "Podvodníci mu namluvili, že již investuje dva roky a výnosy ho velmi potěší. Ve skutečnosti ho ale jen připravili o celoživotní úspory," dodala mluvčí policie.
Podle ní nejde o ojedinělý případ s legendou falešné daňové povinnost. "Podvodníci zneužívají obav lidí z následků za neplacení daní a pod smyšlenými legendami je dokáží přesvědčit i o tom, aby je platili třeba za neexistující výnosy. Pamatujte si, že finanční úřad nevymáhá placení daní po telefonu a ani si žádné osoby za tímto účelem nenajímá. Z toho vyplývá, že když vás někdo touto cestou vyzývá k placení daní, je to podvodník," upozornila.