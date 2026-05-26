Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce, varuje policie

Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou, varuje policie na svém webu. Za pondělí pracovníci jabloneckého územního odboru přijali více než 20 telefonátů od lidí žijících mimo Liberecký kraj, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Lidé si ověřovali, zda jim kriminalisté skutečně volají. Byli například z Moravy, Jihočeského a Plzeňského kraje, uvedla jablonecká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
Podvodník vydávající se za jabloneckého kriminalistu lidem volal s tím, že v Jablonci vyšetřují případy, ve kterých jsou ohrožené finance na jejich účtech. A to buď tím, že se někdo pokouší do jejich účtu dostat nebo že se na falešnou plnou moc snaží na ně uzavřít úvěr.
"Podvodník se ve všech případech představoval jako poručík Jan Kohoutek z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou, přičemž uváděl, že na celý případ dohlíží i vedoucí oddělení hospodářské kriminality major Jan Hlubuček a vedoucí územního odboru plukovník Pavel Langr. Jména policistů ve vedoucích funkcích jsou vzhledem k jejich dohledatelnosti ve veřejném prostoru totožná se skutečnými policisty. Ovšem jméno poručíka Jana Kohoutka bylo již smyšlené," uvedla Sochorová.
Opatrný přístup lidí a jejich snahu ověřit si, zda jim skutečně volá policista, ocenila. "Jsme samozřejmě velmi rádi, jelikož se jedná z jejich strany o správný krok, jak se před uvedeným typem podvodu bránit. Právě díky obezřetnosti se ve včerejších (pondělních) případech naštěstí nepodařilo podvodníkům lidi, kteří nám včas telefonovali, připravit o peníze," uvedla mluvčí policie.
Zároveň připomněla, že policisté s lidmi v těchto případech nikdy nejednají tímto způsobem, tedy zavoláním nebo případně zasláním e-mailu. "Proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky," dodala Sochorová.