Podzim v geoparku Ralsko bude ve znamení objevování, pohybu a příběhů

Podzim v Národním geoparku Ralsko na Českolipsku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhů lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude v parku program pro všechny, kdo chtějí zdejší krajinu poznat. Připravena je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop, řekla dnes ČTK ředitelka geoparku Lenka Mrázová.
Geopark Ralsko vznikl před deseti lety jako sedmý v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Oblast je zajímavá nejen nedotčenou přírodou, má i bohatou historii. Lidé tam žili přes 700 let, osídlení ale bylo v oblasti už v době kamenné. Od počátku minulého století poznamenaly území pobyty české, německé i sovětské armády, za toto období zmizelo přes 20 vesnic a osad. Vojáci Ralsko opustili v roce 1991.
Národní geopark se snaží postupně vrátit do oblasti život. "Ralsko chceme návštěvníkům představovat jako krajinu, která má mnoho vrstev. Je tu geologie, příroda, ale také výrazná stopa člověka a historie obcí, které z krajiny zmizely. Naše podzimní programy jsou příležitostí tyto jednotlivé vrstvy postupně objevovat - a někdy také přispět k jejich zachování," doplnila Mrázová.
Pro milovníky pěší turistiky a cyklistiky je na 26. září naplánovaný třetí ročník Turistického pochodu a cyklojízdy geoparkem Ralsko. Trasy návštěvníky zavedou na geologicky i historicky zajímavá místa. "Ani letos nebudou chybět úkoly podél tras, pamětní list a malý dárek v cíli," uvedla ředitelka geoparku. Příležitost k poznávání hub nabídne mykologická vycházka připravená na 9. října ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR.
Ralsko je také krajem zaniklých vesnic a příběhů jejich obyvatel, kterým bude věnován říjnový terénní workshop v zaniklé obci Holičky. "Účastníci se 4. října vydají po stopách někdejšího života v pískovcové krajině a společně se stavebním historikem Kamilem Podroužkem budou objevovat sklepy, skalní místnosti nebo unikátní kovárnu vytesanou přímo ve skále. Program zakončí návštěva Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově," řekla Mrázová.
V Kuřívodech budou v říjnu Svatohavelské slavnosti. Jejich součástí bude v kostele svatého Havla workshop věnovaný středověké fresce, prohlídka nástěnných maleb s restaurátorem, hudební vystoupení, divadlo, ochutnávka úrody jablek ze zaniklých obcí nebo ukázka ručního moštování. V listopadu je v plánu tradiční brigáda Aleje vzpomínek, při které budou dobrovolníci v zaniklých obcích Dolní Novina a Ostroh ošetřovat a sázet ovocné stromy původních odrůd.