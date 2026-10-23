Podzimní slavnost na Valdštejně

Čeká je tu pestrý program zahrnující hudbu, kreativní a výtvarné dílny, edukační stánky a další aktivity.
Podzimní slavnost proběhne od 10 do 15 hodin.
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Čeká je tu pestrý program zahrnující hudbu, kreativní a výtvarné dílny, edukační stánky a další aktivity.
Podzimní slavnost proběhne od 10 do 15 hodin.
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...
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Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...
Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...
Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...
Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...
V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...
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Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...
Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...
Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.
První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...
Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...
Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...
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Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...
Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...