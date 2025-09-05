Pohádková noc na Rotštejně

Zhruba od 18 hodin proběhne pohádková prohlídka hradu a od 19 hodin prohlídka hradu pro dospělé za svitu pochodní a s kytarou.
Příchozí také dostanou možnost opékání různých pochutin ze svých přinesených zásob.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...
Obyvatelé domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově se mohli v pátek vrátit pro své věci. Měli na to asi hodinu. Brali si to nejnutnější. Doprovodila je policie a statik. Informovala...
Stavbaři v Děčíně dnes začali s osazováním hlavního nosníku lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici. Obří jeřáb s nosností 450 tun přenese dva díly s...
Při nehodě nákladního a osobního auta u Hobšovic na Kladensku se dnes odpoledne zranili dva mladiství z osobního auta. Jednoho s těžkým zraněním transportovali...
Kabinová lanovka na Sněžku přepravila o letních prázdninách zhruba 95.590 cestujících, což je v meziročním srovnání o 1,7 procenta více. Návštěvnicky silnější...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
S malým zájmem o účast ve volebních komisích se potýkala některá města ve Zlínském kraji. ČTK to dnes řekli zástupci radnic. Řada měst na svých webech před...
Místo na páteční trénink museli fotbalisté SK Jundrov, hrající v Brně městskou soutěž, na neplánovanou brigádu. S rodinami přišli na hřiště likvidovat škody, které ráno způsobila skupina volně...
Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....
Hradec Králové začal chystat architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny na západním okraji města. Náměstí by mělo vzniknout na...
Technická univerzita v Liberci (TUL) poprvé po více než sedmi dekádách představí nové univerzitní insignie. Rektorský řetěz a čtyři řetězy prorektorek a...
Odpoledne se sportem zažijí lidé, kteří přijdou na akci Rozloučení s prázdninami v obci Těpeře u Železného Brodu.
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala novou šanci. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel se stala majetkem státu a přešla do správy Národního...
Příznivci dopravy a historie prožijí svůj den v sobotu v České Lípě. Lidé se na chvíli přenesou do minulosti a projedou se Českou Lípou v některém z historických autobusů.