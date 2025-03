19:47

Také letos budou takzvané pohádkové babičky pravidelně každý týden navštěvovat čtyři mateřské školy v Turnově a jednou měsíčně Centrum pro rodinu Náruč. Projekt turnovské knihovny Pohádková babička do školky na podporu předčtenářské gramotnosti dětí ve věku od 3 do 6 let vznikl v roce 2014.