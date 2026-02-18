V Liberci zdražují pohřební služby, pozůstalí si připlatí stokoruny

Autor: eli
  10:22
Liberečané si připlatí několik stovek korun za pohřební služby. Město k navýšení přistoupilo kvůli vyšším cenám materiálů, služeb i dalších provozních nákladů. Také nově mění způsob, jakým účtuje rakve a jejich vybavení.
Liberec, 16. 1. 2023, Liberecký kraj krematorium

Liberec, 16. 1. 2023, Liberecký kraj krematorium | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecké krematorium.
Výstavba nových obytných domů na Novém Perštýně v Liberci poblíž krematoria...
Liberecké krematorium
Liberecké krematorium - dobová pohlednice
12 fotografií

Většina kompletů rakví, včetně vybavení, byla v ceníku vedena ve dvou položkách. V novém ceníku je systém sjednocený. „Všechny dřevěné rakve a vybavení jsou nyní uvedeny s jednou souhrnnou cenou, což je vnímáno pro klienty jako přehlednější,“ uvedla mluvčí města Jana Kodymová.

„Cena se odvíjí od schválení výběru dodavatele bezobřadních rakví,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert. Podle něj reaguje město na inflaci zvýšením pouze drobných částek. „Základní vypravení pohřbu stálo doposud 14 980 korun a nově to bude 15 613 korun,“ podotkl Lenert s tím, že město se snaží, aby služba byla co nejdostupnější.

Mírnější nárůst ceny je i u služeb rozptylu. V roce 2025 nejběžnější varianta rozptylu s obřadem vyšla na 3 472 korun a od roku 2026 je to 3 810 korun. Podle Lenerta služba stále patří mezi nejlevnější v okolí.

Liberecké krematorium funguje už sto let, město ho postupně opravuje

„Investovali jsme do krematoria na kremační pece, budeme se snažit poskytovat naši službu dál do širšího území. Snažíme se být v tomhle co nejvíce nápomocní,“ pověděl Lenert a připomněl, že město je povinné vypravovat pohřby lidí, kteří nemají žádné pozůstalé.

Veškeré služby si mohou lidé sjednat na jednom místě přímo v budově krematoria, kde je dostupné parkování přímo před budovou. Podrobnosti naleznou na www.pohrebvliberci.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

18. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Počet registrovaných zbraní na jihu Čech překročil loni hranici 100.000 kusů

ilustrační snímek

Počet registrovaných zbraní v Jihočeském kraji překročil loni hranici 100.000 kusů. Za posledních 30 let se téměř zdvojnásobil. Policisté loni evidovali v...

18. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Nákladní vůz na Blanensku srazil a zabil chodce

ilustrační snímek

Nákladní vůz u Cetkovic na Blanensku dnes ráno srazil a zabil chodce. Policie zjišťuje okolnosti nehody a totožnost oběti. ČTK to řekl policejní mluvčí Bohumil...

18. února 2026  9:31,  aktualizováno  9:31

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.

18. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:01

Kosmonosy chtějí letos začít stavět polikliniku, nabídne základní zdravotní péči

ilustrační snímek

Kosmonosy na Mladoboleslavsku chtějí letos začít se stavbou polikliniky v ulici Lípy. Součástí má být šest ordinací, kde by lékaři poskytovali základní...

18. února 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Pelhřimov vybírá firmu, která za 393 milionů Kč opraví zimní stadion s hotelem

ilustrační snímek

Pelhřimov hledá ve výběrovém řízení firmu, která zrekonstruuje zimní stadion a Sporthotel. Předpokládané náklady jsou přes 393 milionů korun. Zájemci se mohou...

18. února 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

Datacentrová asociace roste. Přijala CONTEG Group a rezonuje v Evropě

18. února 2026

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Svou známou polil benzinem a zapálil. Soud muži potvrdil výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:47

Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:42,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.