Policie odvolala pátrání po pohřešované devětačtyřicetileté ženě, která odešla před týdnem ze svého domova v centru Jablonce nad Nisou. Najít se ji podařilo v úterý večer. Na webu policie o tom dnes informovala regionální policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
"Devětačtyřicetiletá žena z Jablonce byla ve večerních hodinách vypátrána a předána do péče lékařů," uvedla mluvčí.
Z domova odešla žena 18. listopadu ve 4:35 a od té doby se neozvala. S žádostí o pomoc při jejím hledání se na policii obrátil toto pondělí její přítel, který s ní bydlí.