V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

Autor: hop
  11:52
Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní obyvatelé spekulují, že jde o muže zmizelého vloni v létě při blackoutu, který postihl Česko.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ostatky nalezli ornitologové během pozorování ptáků v meandrech řeky Smědé u Višňové. O nálezu ostatků informovala v pondělí večer televize CNN Prima News.

„Nález kosterních pozůstatků v katastru obce Višňové ze dne 21. března letošního roku prověřují kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování,“ potvrdil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

„Byla nařízena soudní pitva a další znalecká zkoumání, na jejichž výsledky v současné době čekáme. Ta by mimo jiné měla odhalit nejen totožnost nalezené osoby, ale také vyvrátit nebo potvrdit případné cizí zavinění,“ dodal Robovský.

Otec dvou dětí zmizel při blackoutu

Místní spekulují, že by se mohlo jednat o osmačtyřicetiletého otce dvou dětí, který zmizel 4. července loňského roku.

„Že by to byl dlouho hledaný M. J.?“ domnívá se na facebooku Betty M. P. „Ale může to být i pan V. H. z Dolní Řasnice,“ podotýká Josef Z.

Muže, který zmizel při blackoutu, naposledy viděli příbuzní v Černousech, kde pomáhal bratrovi se dřevem. Pohřešovaný tehdy uvedl, že půjde pěšky domů do Frýdlantu.

„Přibližně v sedm hodin večer si převlékl sportovní boty a rozhodl se vydat pěšky pravděpodobně domů do Frýdlantu, i když směr není zcela jistý. Tato trasa představuje poměrně dlouhou vzdálenost a Marek obvykle takto daleko pěšky nechodil,“ uvedla tehdy jeho neteř Jiřina Opatová.

Otec dvou dětí zmizel při blackoutu, ani po měsíci o něm rodina nic neví

Lidské ostatky se našly v meandrech řeky Smědé, které jsou přírodní rezervací, zhruba kilometr vzdušnou čarou od místa, odkud muž vyšel.

Příbuzní a známí muže tehdy uspořádali několik pátracích akcí. Žádná z nich ale nepřinesla výsledky.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Výtoň

Výtoň

Čekání na opravu. Vyšehradský železniční most.

vydáno 7. dubna 2026  12:49

Chráněné louky ukládají podle vědců do půdy víc uhlíku než obhospodařované

ilustrační snímek

Dlouhodobě chráněné louky ukládají do půdy významně více uhlíku než intenzivně obhospodařované travní porosty. Schopnost krajiny přirozeně ukládat uhlík je...

7. dubna 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Zatím čtyři z pěti obviněných z útoku v Pardubicích podali stížnost proti vazbě

ilustrační snímek

Čtyři obvinění z teroristického útoku v Pardubicích, kteří jsou ve vazbě, už proti ní podali stížnost, pátý, který je ve vazbě od pondělí, si ponechal lhůtu....

7. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí Peru a Portugalsko

ilustrační snímek

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí letos Peru a Portugalsko. Uskuteční se ve středu 8. dubna v Baťově institutu. Festival 14. rokem pořádají...

7. dubna 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká univerzita nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, platí jen DPH

ilustrační snímek

Liberecký univerzitní výzkumný ústav CXI nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, například výrobních vad či defektů. Za výzkum chce od nich zaplatit jen...

7. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí,...

Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava...

7. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:12

Chrudimský 43. výsadkový pluk už má téměř 1000 vojáků z povolání

ilustrační snímek

Chrudimský 43. výsadkový pluk dokončuje transformaci z původního praporu. V současnosti je schopen standardního nasazení a plní úkoly týkající se české armády...

7. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Českobudějovická nemocnice vyměnila s asistencí robota pacientovi obě kyčle

ilustrační snímek

Českobudějovická nemocnice operovala pacienta, jemuž při jednom zákroku lékaři vyměnili oba kyčelní klouby. Při operaci využili asistenci robota. Jse o jednu z...

7. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Výzkum: Mnozí muži jsou single nedobrovolně, ženám to tolik nevadí

ilustrační snímek

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů...

7. dubna 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

