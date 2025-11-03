Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Jan Pešek
  16:52aktualizováno  16:52
Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli sídlo narychlo opustit před 80 lety.

„Zážitek z nalezení doteď nedokážu popsat. Bylo to něco úžasného,“ popisuje první momenty objevení pokladu předseda spolku Pavel Podrazký.

Tři bedny se nacházely na pozemcích zámku Nový Falkenburk, kde je dnes dětský domov. Poklad nebyl zakopaný v parku, jak se hledači původně domnívali, ale až v zahradní části, kam se vozil odpad.

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)
Rodinné stříbro, dlouhé zbraně a lahve vína patřily rodině Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Značnou část pokladu tvoří stříbrný servis rodiny Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Značnou část pokladu tvoří stříbrný servis rodiny Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Poklad se nacházel na pozemcích zámku Nový Falkenburk. (3. listopadu 2025)
16 fotografií

„Postupně jsme procházeli pozemek, až jsme došli k takzvanému zámeckému smeťáku. Archeologové nám řekli, že tam už se nedá nic pokazit, tak nám bylo poprvé povoleno hrábnout do země. A ejhle, 18. října ve čtyři hodiny odpoledne jsme poklad našli,“ pokračuje předseda.

Cesta k nalezení pokladu ale trvala několik desítek let. „Na začátku příběhu byl Josef Mužík, legenda v hledání pokladů. V roce 1996 byl kontaktován jedním členem rodiny Liebiegů, že na zámku Nový Falkenburk se nachází jejich rodinný poklad, který ve spěchu na konci války zakopali, protože museli rychle prchat,“ pokračuje Podrazký.

Pak se dlouhé roky nedělo nic. „Až v roce 2023 vznikl spolek Lokace artefaktů, který dal dohromady Josef Mužík. Věděl, že se mu čas krátí a že nestihne najít všechny poklady, o kterých věděl. Předával nám příběhy, z nichž jeden byl o pokladu na zámku Nový Falkenburk.“

Poslední šance

Ani v tuto chvíli neměl spolek vyhráno. Po získání povolení majitele zámku, kterým je krajský úřad, začala mravenčí práce pomocí radarů a 3D skenerů. Hledači vycházeli především z informací nalezených v libereckém archivu. Smetiště, kde poklad nakonec našli, bylo vůbec posledním místem, na němž plánovali hledat.

Liebiegové

  • Patřili mezi nejbohatší rodiny na předválečném severu Čech.
  • Rodina vlastnila textilní impérium a rozsáhlé nemovitosti v Liberci i okolí.
  • V roce 1945 byla rodina Liebiegů vysídlena v rámci Benešových dekretů.

„Bedny byly zakopané přibližně ve dvou metrech. Původně přitom byly jen deset dvacet čísel hluboko. Ale díky smeťáku, kdy se na to místo všechno odhazovalo, to za ty roky narostlo,“ upřesňuje Podrazký.

Podle Petra Brestovanského, archeologa Severočeského muzea, má poklad nevyčíslitelnou hodnotu.

„Je to jedinečná upomínka na každodenní i společenský život nejvyšší vrstvy. Ten soubor je pestrý. Některé příbory jsou z druhé půlky 19. století, mezi tím jsou starší předměty, které si rodina schovávala po staletí. Nález je poměrně dobře zachován, protože stříbro se výborně konzervuje. Ovšem věci, které byly z organických materiálů, například dlouhé palné zbraně, mají bohužel zničené dřevěné části,“ zmiňuje Brestovanský, který by chtěl poklad zařadit mezi stálé expozice Severočeského muzea.

Právě tam se stovky větších či menších předmětů přesunuly. A to včetně lahví vína. „Nejstarší ročník je 1907, ostatní jsou ze třicátých let. Abychom zjistili, jestli je obsah poživatelný, budeme muset použít jehlu. Ale to nás teprve čeká. Už teď ale víme, že na vinětách je baronský znak Liebiegů,“ dodává Brestovanský.

Odhalení pokladu se zúčastnila i Angelika Wiegner, členka rodiny Liebiegů, která jako malá trávila na zámku nejedny prázdniny. „Mám velikou radost z toho, že se tyto věci našly. Rodina o ně usilovat nebude, měly by zůstat v muzeu,“ míní.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

Hned několik kauz během krátké chvíle postihlo jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Stranické kolegyni pomohl k výnosnému byznysu s bývalou...

3. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Kasino u Plzně nevyroste, vyvrací developerská firma podezření politiků

Developerská firma, která bude stavět haly pro sklady a lehkou výrobu na hranici katastru Chotíkova a Plzně, dnes v oficiálním prohlášení odmítla podezření plzeňského primátora Romana Zarzyckého a...

3. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Patricia Urquiola: Design má srdce i odpovědnost. Každý návrh je pro mě proces objevování

Patří mezi ty vzácné osobnosti, které dokážou spojit poezii s technologií, vědu s intuicí a empatii s architekturou. „Moje citlivost a energie patří právě sem, do světa tvorby. Tady se cítím nejvíc...

3. listopadu 2025  17:38

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

3. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  17:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:22

Smíchovská restaurace je v rekonstrukci, brzy prý otevře v novém kabátě.

vydáno 3. listopadu 2025  17:20

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí je hotová, stála okolo 27 mil. Kč

Částečná oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem je hotová. Chrám má novou fasádu a očištěné pískovcové prvky. Ve vnitřní části kostela je nové...

3. listopadu 2025  15:38,  aktualizováno  15:38

Znojmo chystá opatření ke zklidnění dopravy v historickém centru

Znojmo chystá opatření, jejichž cílem je zklidnit automobilovou dopravu v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací. Nechalo si proto...

3. listopadu 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Plzeň začala zazimovávat kašny, fontány a pítka, kašnu Chrtice musí opravit

Plzeň začala zazimovávat kašny, fontány, pítka a pumpy ve veřejném prostoru. V listopadu je vypustí, vyčistí, opraví a připraví na zimu. Znovu začnou fungovat...

3. listopadu 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Obyvatelé Zlína mohou hlasovat o 19 projektech v participativním rozpočtu

Obyvatelé Zlína mohou ode dneška hlasovat o projektech navržených v participativním rozpočtu Tvoříme Zlín. Vybírat mohou z 19 návrhů, uvedla dnes radnice ve...

3. listopadu 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Filmový festival BOO nabídne nejlepší krátké filmy, největší průšvihy a program pro publikum od 5 do 99 let

3. listopadu 2025  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.