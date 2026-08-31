Pokuty pro dětské tábory v Libereckém kraji byly nejnižší minimálně za 20 let

Hygienici letos pořadatelům letních dětských táborů v Libereckém kraji uložili dvě pokuty za celkem 2000 korun. To je nejméně za posledních minimálně 20 let, vyplývá z databáze ČTK. Za tu dobu byl dosud nejlepší rok 2017 s pěti pokutami za 2500 Kč, loni uložili hygienici pět pokut za 5000 korun.
Letos hygienici kontrolovali v kraji 78 táborů, šest jiných podobných akcí a šest provozovatelů stravovacích služeb. Obě pokuty uložili za nedostatky v zásobování pitnou vodou. Při kontrole táborů, které pro zásobování vodou nepoužívají primárně veřejný vodovod, nevyhověl legislativním požadavkům jeden vzorek dovážené vody a jeden vzorek vody ze studánky.
"Letošní horké léto a nedostatek srážek ukázaly na problém, se kterým je nutné do budoucna počítat, a to na možný pokles vydatnosti studní, pramenů a dalších místních zdrojů pitné vody. Na jedné z akcí již využívaná studna potřebám tábora nestačila a bylo nutné zajistit náhradní zásobování. Situaci se podařilo vyřešit za pomoci hasičů a cisterny," uvedla v tiskové zprávě krajská ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Kateřina Hochmalová.
V souvislosti s novými legislativními pravidly podle ní měli pořadatelé táborů nejasnosti jen o platnosti posudků o zdravotní způsobilosti. Někteří vedoucí a další pracovníci si totiž nebyli jisti, zda jejich posudek platí až do případné změny zdravotní způsobilosti. "Ojediněle se ukázalo, že pořadatelé nezaznamenali změny v minimálním vybavení táborové lékárničky a nedoplnili izotermické fólie a bariérovou ochranu při umělém dýchání. Tyto případy jsme na místě řešili vysvětlením," dodala.
Volnějších pravidel u stravování či vybavení umýváren a záchodů podle ní organizátoři táborů nevyužili. "Ukázalo se, že pořadatelé nemají potřebu měnit něco, co jim léta dobře funguje. I když jim nová úprava v některých oblastech dává větší volnost, počty záchodů, umyvadel nebo další vybavení většinou ponechali tak, jak byli zvyklí. Dosavadní nastavení se pořadatelům dlouhodobě osvědčuje a umožňuje jim zajistit plynulý provoz tábora. Ani v táborových kuchyních nedošlo k výrazným změnám. Děti pomáhaly podobně jako v minulých letech při škrábání, krájení a dalších jednoduchých činnostech a jen ojediněle se zapojovaly přímo do vaření," uvedla Hochmalová.
V kraji se letos konalo 289 táborů a dalších akcí, kterých se zúčastnilo 14.202 dětí. Loni bylo na táborech o 830 dětí více. Letošní letní rekreační sezonu hodnotí hygienici jako klidnou. Nezjistili žádný neohlášený tábor, žádný nezakázali a řešili jen jeden případ epidemického výskytu gastrointestinálních onemocnění. Bez větších připomínek hodnotili i pestrost jídelníčků. "V rámci diskuse nad jídelníčky si pořadatelé občas posteskli, že jejich snahu o pestrý a vyvážený jídelníček někdy paradoxně narušují sami rodiče, když děti vybaví zásobou sušenek, sladkostí, limonád nebo brambůrků, případně jim další sladkosti posílají v balících," dodala Hochmalová.