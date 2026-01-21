VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Jan Pešek, Matěj Klimša
  11:52aktualizováno  11:52
Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků. Štěstí měli i redaktor a fotograf liberecké redakce iDNES.cz.

„Něco takového jsem tady ještě nikdy neviděl,“ ztrácel při natáčení videí slova Gembec, který vyrazil do Jizerských hor, kde jsou podmínky pro pozorování polárních září lepší než ve městě kvůli intenzivnímu osvětlení.

„Vždycky jsem si přál natočit video polární záře takhle pěkně naživo, protože tohle známe pouze z polárních oblastí,“ pokračoval Gembec, který oblohu pozoruje už více než čtvrt století.

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026)
Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)
15 fotografií

Polární záři v takové míře nad českým územím jako nyní prý viděl poprvé v životě. „Už opravdu nemám slov! To je prostě neuvěřitelný. To, co právě teďka společně sledujeme, je prostě absolutní nirvána pozorovatele. Za tímhletím se normálně jezdí do Švédska za polární kruh,“ rozplýval se na dalším videu šéf planetária.

Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie

Úkaz, který se odehrál nad Českem, nebyl náhodný. Má jej na svědomí sluneční aktivita a magnetické pole Země. Když se na Slunci vyskytne aktivní oblast s velkými skvrnami, mohou v ní nastat velmi silné erupce.

Jedna taková vedla v neděli 18. ledna k výronu velkého oblaku plazmatu, který byl velmi dobře směrován k Zemi.

Opatrná vyjádření

Astronomové, včetně Martina Gembece, informovali veřejnost, že můžeme očekávat polární záři v noci z 19. na 20. ledna. Což se nakonec skutečně stalo.

„Byli jsme poněkud opatrní ve vyjádřeních, jak přesně bude Země zasažena hustým oblakem plazmatu, který Slunce při erupci vyvrhlo,“ vysvětluje už z tepla libereckého science centra Gembec.

„Už mnohokrát předtím jsme se zmýlili, byť podmínky pro viditelnost polárních září se jevily optimální. Tentokrát se však shodovaly naše indicie z pozorování kosmických observatoří s modely americké NASA. Překvapilo nás, že vše se dělo dříve, než předpokládaly modely. Ty počítaly, že vlna dorazí až po půlnoci, ale nakonec se něco začalo dít už v osm večer. Ideálně pro nás v Evropě,“ doplňuje.

Betlémská hvězda? Spíš dvě planety u sebe, říká astronom

Tentokrát zřejmě nastala výjimečná situace, kdy rázová vlna před sebou hnala vysokoenergetické protony. Jakmile dorazila, protony způsobily jasné blikající oblaky polární záře. Samotný oblak částic z erupce zřejmě neměl ideální polaritu a záře by možná tak pěkná nebyla.

„Když jsme v iQlandii rozesílali přání do nového roku, informovali jsme v něm, že rok 2026 by mohl být rokem polárních září. Vědci totiž vypozorovali, že jasné polární záře často nastávají i po maximu aktivity Slunce,“ usmívá se Gembec, který vydává pravidelně každý týden informace o aktuálním dění na obloze na hlavním astronomickém serveru astro.cz České astronomické společnosti.

Pozorování na sídlišti

Ve správný čas na správném místě byl i redaktor liberecké redakce Jan Pešek, jehož koníčkem je fotografování přírody a meteorologických jevů.

„Informace o případné polární záři jsem měl kusé. Často se stává, že ji někdo předpovídá, a nic z toho není. Už kolikrát jsem jel do Jizerek a vrátil se s prázdnou. Ale v pondělí večer jsem zahlédl příspěvek na facebookové stránce Lovec bouří - Jiří Kouřil, že je to tady,“ vzpomíná na pondělní noc Pešek, který například loni v září uspěl ve fotografické soutěži Zaostřeno na Jizerky.

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

„Sedli jsme s manželkou do auta a vyrazili na liberecké sídliště Králův Háje, odkud je výhled na severní stranu. A skutečně jsme už okem mohli pozorovat, že se na obloze něco děje. Zatímco červená barva se držela víc nad obzorem, červené obrazce se nám míhaly nad hlavami ze strany na stranu,“ pokračuje Pešek, který věděl, že nemá moc času.

„Do Jizerek už jsme jet nechtěli. Tak jsme zamířili ještě na sídliště Kunratická a na louku do Vratislavic,“ dodává redaktor s tím, že všechny snímky pořídil na mobilní telefon.

Polární záři se podařilo nafotit i fotografovi liberecké redakce iDNES.cz Otovi Bartovskému. Snímky pořídil z vysokého panelového domu v Jablonci nad Nisou. Záři zachytil nad Jizerskými horami

