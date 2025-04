„Liberečtí policisté celou věc předají do vyšetřování komisaři na Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou, který má již na stole případ z Frýdštejna, v němž již byl třiatřicetiletý muž obviněn. A to nejen z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ale také i ze zločinu násilí proti úřední osobě,“ informovala mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Při zběsilé honičce, která se odehrála 22. března, totiž muž svým jednáním ohrozil policisty.

Incident začal odpoledne, když policisté v civilu se svým kamarádem projížděli u obchodního centra Nisa v Liberci. Všimli si bílé Škody Octavia, o níž věděli, že by ji mohl řídit muž se zákazem řízení. Poprosili proto svého kamaráda za volantem, aby s nimi jel po silnici I/35 ve směru z Liberce do Turnova a držel se za octavií.

31. března 2025

Mezitím se spojili s dopravními policisty, které požádali o kontrolu posádky. To už ale sledovaný řidič sjel ze silnice do Hodkovic nad Mohelkou a pokračoval do Frýdštejna, kde u jednoho z domů zastavil.

„Této situace využili policisté v civilním vozidle a jejich kamarád zastavil na silnici před ním tak, aby řidiči v další jízdě částečně zabránil. Policisté z vozu vystoupili a prokázali řidiči svoji příslušnost k policii. V té době již na místo přijeli dopravní policisté, před kterými ještě zastavil řidič s vozidlem Renault Scenic,“ popsala v březnu Sochorová.

Zákon nerespektující muž se ovšem výzvě policistů nepodrobil a při pokusu o útěk narazil do renaultu a nadto je rozjetým vozem ohrozil. Hlídka dopravní policie ho navzdory vysoké rychlosti sledovala.

„Mnohdy rychlost přesáhla i sto kilometrů v hodině. Bylo jen velké štěstí, že se nikomu nic nestalo a nedošlo k žádnému střetu s osobami, které rozhodně v té době a v těchto místech něco takového neočekávaly. Jednalo se o turisty i místní obyvatele,“ uvedla dříve Sochorová.

Po několika kilometrech pak řidič na úzké silnici u penzionu Bartošova pec havaroval. Vozidlo, v němž seděla i spolujezdkyně, skončilo na střeše v místním potoce. S povrchovými zraněnými je oba odvezli záchranáři do nemocnice.

Při pondělním setkání s policisty už muž neujížděl a na jejich pokyn zareagoval a zastavil. Dechovou zkoušku tentokrát odmítl. Stejně tak – jako v předchozím případě – i orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek.

U obou případů v Liberci i ve Frýdštějně zasahoval policista Kryštof Jiránek, který vždy rychle zareagoval na dnes již obviněného muže za volanty dvou různých vozidel při jízdě s vyslovenými zákazy řízení. Zatímco březnový případ se odehrál během jeho volna, ve druhém zmíněném sloužil s kolegyní Andreou Halešovou.