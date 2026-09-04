Zdrogovaný muž jel 170 km/h, vytlačoval auta a ohrozil chodkyni. Skončil ve vazbě

Autor: hop
  11:02aktualizováno  11:02
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Ujížděl rychlostí až 170 kilometrů za hodinu, jedno auto naboural, několik dalších ohrozil a málem srazil chodkyni. Policisté na Českolipsku pronásledovali piráta silnic, který neměl řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem drog. Muž se nakonec policii vzdal a následně skončil ve vazbě.

Honička se odehrála 20. srpna, policisté o ní informovali teprve nyní. Řidič sportovního Volkswagenu Golf na sebe na českolipském sídlišti Špičák upozornil svižnou jízdou policejní hlídku, která se ho rozhodla zkontrolovat.

„Na zvukové i světelné signalizační zařízení a pokyny k zastavení zareagoval jen zrychlením jízdy a po projetí hlavní světelné křižovatky nad benzinovou čerpací stanicí Shell pokračoval po silnici I/9 směrem na Nový Bor,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na další křižovatce dokonce naboural do před ním jedoucí Škody Fabia, kterou otočil o 180 stupňů a hnal se dál. „Tachometr vozidla našich kolegů, kteří ho pronásledovali, ukazoval místy na rychlost až 170 km v hodině,“ upozorňuje Baláková.

Obcí se řítil víc jak stotřicítkou. Řidič pozitivní na drogy přišel o auto i motorku

Mezi Českou Lípou a Novým Borem předjížděl přes plnou čáru, vytruboval auta a vytlačoval je ze silnice. Před Novým Borem odbočil do města, kde v centru jen o centimetry minul chodkyni na přechodu pro chodce. Poté projel Sloupem v Čechách. Nakonec se vzdal až po dalších zhruba dvou kilometrech v Maxově. Zastavil a zadržení se nebránil.

Pozitivní test na drogy

„Jedná se o muže středního věku, jeho orientační test na drogy provedený na místě vyšel pozitivně. Vzhledem k tomu, že během svého ujíždění před policisty ohrozil životy a zdraví posádek nejméně sedmi vozidel a život a zdraví chodkyně na přechodu, kvalifikoval vyšetřovatel jeho jednání jako zločin obecného ohrožení a také jako přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ přibližuje policejní mluvčí.

Muž nakonec skončil ve vazbě. „Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval a ohrožoval další účastníky silničního provozu svou absolutně bezohlednou jízdou,“ dodává policejní mluvčí s tím, že mu už dřív soud zakázal řídit auto, a to až do září příštího roku.

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