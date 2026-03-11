V režimu Senior v ohrožení policisté pátrají po dvaaosmdesátileté Věře Dufkové, která bydlí na Jindřichohradecku, ale naposledy ji lidé viděli na Jablonecku. Žena má Alzheimerovu nemoc.
Do pátrání po pohřešované seniorce se zapojili i hasiči, horská služba a také policisté na koních a psovodi se psy.
Pohřešování nahlásili policii příbuzní seniorky. Ženu lidé naposledy viděli v úterý v 15:15 u Potkávárny U Havrana v Josefově Dole - Karlově na Jablonecku.
„Žena z posledního místa výskytu odešla, domů se nevrátila a nepodala o sobě do současné doby žádnou zprávu,“ uvedla policie.
Seniorka měří zhruba 170 centimetrů, má šedé rovné vlasy a hnědé oči. Je hubená a její zdánlivé stáří je 80 až 85 let. V době odchodu na sobě měla tmavohnědý svetr s norským vzorem, černé kalhoty a šedivé kotníčkové boty, na hlavě měla béžovou pletenou kšiltovku.
Odešla lesní cestou
Policisté zároveň na Jablonecku hledají taky dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z Tanvaldu, obávají se o její život. Žena odešla v úterý v devět hodin ráno z návštěvy od své kamarádky v jablonecké Lyžařské ulici, kde hovořila o sebevraždě.
„Měla odejít lesní cestou směrem na Dobrou Vodu, což je její poslední potvrzený výskyt,“ sdělila jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Právě zmíněná kamarádka, u níž žena nechala svůj mobilní telefon, nahlásila policii její pohřešování. K ní ani domů se pohřešovaná nevrátila.
|
Otec dvou dětí zmizel při blackoutu, ani po měsíci o něm rodina nic neví
Žena je hubená, 165 centimetrů vysoká, má ryšavě hnědé vlasy a šedé oči. Při odchodu na sobě měla tmavé květované šaty s krátkou sukní, modré bolerko-vestu, černé silonky a hnědé kozačky. S sebou nesla bílou látkovou tašku s malým grilem a černou kabelku se třpytkami.