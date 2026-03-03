„Aktuálně zasahujeme v budovách Střední průmyslové školy v Liberci v souvislosti s nahlášeným uložením nástražného výbušného systému. Jedná se o lokality Masarykova a Tyršova. Na místech je vytyčen bezpečný perimetr a probíhá evakuace za přítomnosti personálu škol,“ sdělili policisté na síti X před 11. hodinou.
Policejní hlídky podle mluvčí Kláry Janíčkové provádějí prohlídku budov, na místa byli povoláni i psovodi se speciálně vycvičenými psy.
Studenty ze školy převezl evakuační autobus na shromaždiště, které hlídají záchranáři. „Tam monitorujeme situaci. Nikdo není zraněný,“ ubezpečil mluvčí záchranářů Michael Georgiev. Podle policistů proběhla evakuace bez komplikací.
„Z budovy v ulici Tyršova bylo evakuováno na téměř 200 osob z řad studentů a učitelského sboru. Z objektu v ulici Masarykova bylo evakuováno více jak 800 osob,“ doplnil policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Na místě je taky policejní psycholog.
E-mail s obdobnou výhrůžkou dnes dostala i další liberecká škola v Ještědské ulici.
„Ze strany školského personálu Střední školy strojní, stavební a dopravní došlo k evakuaci osob z budovy. I zde probíhají další opatření ze strany zasahujících policistů a HZS Libereckého kraje,“ potvrdil Robovský.
Policisté upozorňují, aby lidé dbali pokynů zasahujících policistů a nevstupovali do vytyčených perimetrů.
Možná řetězový e-mail
„Já jsem to hned ráno přeposlal, jsme velká škola a v dnešní době si nedovolím něco takového zazdít. Policisté reagovali strašně rychle, nechtěli to podceňovat, ale dopadlo to dobře,“ konstatoval ředitel liberecké průmyslovky Jaroslav Semerád.
Při evakuaci žádný zmatek nebyl. „Vyhlásili jsme rozhlasem, ať si studenti v klidu dojdou do šatny, obléknou se a jdou ven. Pak jsme šli na shromaždiště a tam jsme jim to vysvětlili. Máme šikovné a rozumné studenty,“ vyzdvihl Semerád.
Hlavní budova na Masarykově ulici už je podle Semeráda otevřená. „Vypadá to, že šlo o planý poplach. Policie si stáhla e-mail a předala ho do Prahy a budou to zkoumat. Zdá se, že to byl nějaký řetězák, protože jsou i další školy, které ho dostaly,“ vysvětlil.
Mluvčí Robovský dodal, že jde o čtyři budovy dvou školských zařízení. Žádné další školy policisté neprověřují.
Pyrotechnické prohlídky ještě pokračují. „V současné chvíli můžeme sdělit, že budova v ulici Masarykova byla prohlédnutá a nic jsme tam nenalezli,“ potvrdil. Se stejným výsledkem policisté opustili i budovu v ulici Tyršova.