Policie navrhla obžalovat 38letého muže z loupeží na poštách, už je ve vězení

Kriminalisté ukončili vyšetřování loupeží na pobočkách České pošty v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Okresnímu státnímu zastupitelství v Semilech podali návrh na obžalobu osmatřicetiletého muže, který si již ve vězení odpykává trest za jinou trestnou činnost. Na webu o tom dnes informovala semilská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Muž přepadl pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku a Kratonohách na Hradecku, se zbraní v ruce se domáhal vydání peněz, za to mu hrozí až desetileté vězení. Policisté ze zásahové jednotky muže dopadli v červenci v Královéhradeckém kraji, k loupežím se přiznal. Návrh na vzetí do vazby dávat nemuseli. "V době zadržení byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti," uvedla policejní mluvčí. Muž tak putoval do vězení.
První loupež se stala 23. června v Košťálově, od dva týdny později 9. července přepadl muž poštu v Kratonohách na Hradecku vzdálených zhruba 60 kilometrů. "Po pracovnicích uvedených poboček v obou případech pod pohrůžkou použití střelné zbraně požadoval vydání peněz," popsala Sochorová. Zatímco v Košťálově mu pracovnice peníze vydala, z pošty v Kratonohách odešel s nepořízenou. Ani v jednom případě nikoho nezranil.
Na vyřešení případu policisté v Libereckém a Královéhradeckém kraji úzce spolupracovali.