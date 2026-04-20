„Obviněný během dopravní nehody žádné zranění neutrpěl. Za volant vozidla usedl pod vlivem alkoholu. Výsledek rozboru jeho krve ukázal hodnotu 1,28 promile,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Tragická nehoda se stala loni 21. září kolem páté hodiny ráno na silnici první třídy 14.
Obviněný řidič jel s vozem Škoda Octavia od Vrchlabí do Valteřic, kde na plné čáře začal předjíždět ve velmi vysoké rychlosti jinou octavii.
Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu
„Obviněný během tohoto riskantního manévru v reakci na přijíždějící vozidlo v protisměru nezvládl řízení a narazil do předjížděného vozidla, které vlivem nárazu vyjelo mimo komunikaci, narazilo nejprve do sloupu veřejného osvětlení a poté ještě do budovy,“ uvedla Sochorová.
Při nehodě zemřel osmatřicetiletý řidič předjížděné octavie i jeho o devět let mladší spolujezdec, oba byli cizinci.
Nehoda se stala ve Valteřicích na Semilsku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz