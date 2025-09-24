„Obviněný s úmyslem se neoprávněně obohatit a poskytnuté služby nehradit uzavíral prostřednictvím internetových objednávek smlouvy na poskytování elektronických komunikací, které následně neplatil,“ popsala mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.
Dále uzavíral u různých společností úvěrové smlouvy, kterými financoval nákup televizí, notebooků, herních konzolí, vysavačů či mobilních telefonů. „Takto získané zboží v prodejnách vyzvedl, ale poskytnuté úvěry už neuhradil,“ doplnila Sochorová.
K trestné činnosti jednak zneužíval osobní údaje skutečných lidí, jindy se opíral o údaje smyšlené.
Kde zboží skončilo, kriminalisté vyšetřují. Vůz v hodnotě 140 tisíc korun, který si obviněný koupil z peněz za trestnou činnost, mu policie zabavila.
Protože se muž podobné trestné činnosti dopustil již v minulosti, kdy za ni byl pravomocně odsouzen, vyhověl soudce návrhu státního zástupce a poslal jej do vazby.
„Vzhledem k výši způsobené škody hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osm let,“ uzavřela policejní mluvčí.