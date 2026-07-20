Pohřešovaný muž z Tanvaldu na Jablonecku, po kterém pátrali policisté, byl nalezen a je v pořádku, uvedla dnes vpodvečer policie. Muž odešel z domova v neděli a od té doby o sobě nedával vědět. Rodina proto o něj měla obavy. Na základě poznatků bylo podle jablonecké policejní mluvčí Dagmar Sochorové možné, že by si mohl sáhnout na život.
Pohřešování mladého muže oznámila jeho matka dnes dopoledne, v jeho bydlišti v ulici Údolí Kamenice ho naposledy viděli v neděli ve 21:00. "Poté odešel, domů se nevrátil a nikomu o sobě nepodal žádnou zprávu," uvedla policejní mluvčí. V obavě o jeho život po muži policie intenzivně pátrala. "Byl vypátrán a je v pořádku," uvedla policie kolem 17:30 na síti X.