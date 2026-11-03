Policie pátrá po 39letém vězni, který v neděli utekl z pracoviště v Liberci

Liberečtí kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Do současné doby se nevrátil do vězení nebo na pracoviště a nepodal o sobě žádnou zprávu. Policie důrazně nedoporučuje se pokoušet hledaného Pavla Ruszóa zadržet, uvedl na webu krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
Vězně viděli naposledy v neděli kolem 17:00. Ruszó je 162 centimetrů vysoký, má hnědé oči, černé krátké vlasy a plnovous. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště šedé tričko, černé kalhoty a černou blůzu. Pátrání v rodině, u známých, v nemocnicích, na nádražích a dalších místech bylo podle policie zatím neúspěšné.
Policie proto žádá o pomoc při pátrání veřejnost. Muž by se podle Robovského mohl pohybovat po celém Libereckém kraji. "Informace o jeho výskytu okamžitě předejte na linku 158 nebo na kterýkoli z útvarů obvodních oddělení Policie České republiky," dodal policejní mluvčí.