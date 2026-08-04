Policie pátrá po 85letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy

Policie pátrá po pětaosmdesátiletém Vladimíru Svítkovi z České Lípy, který odešel v pondělí kolem 15:00 z domu a od té doby se neozval. Rodina se obává o jeho zdraví a život, uvedla policie na webu. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi je možné sdělit na tísňovou linku 158.
Pohřešovaný muž je vysoký 175 centimetrů, štíhlé postavy. Má modré oči a šedé, krátce střižené vlasy. Z domova odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Nosí červenou kšiltovku a červený batoh a používá černé trekové hole. Muž se celoživotně věnuje turistice a částečně ovládá francouzský, anglický a ruský jazyk. Pohybuje se pomalou chůzí, uvedla policie.