Policie dnes úspěšně pátrala po pětadvacetiletém muži ze Smržovky na Jablonecku, který mohl být v ohrožení života. Hlídky pohřešovaného muže našly kolem 15:20 v horském terénu. Je v pořádku, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
"Velmi nám pomohla spolupráce s veřejností, děkujeme všem lidem, kteří nás kontaktovali na lince 158 a poskytli nám informace o jeho pohybu," dodala mluvčí.
Policie po mladém muži pátrala od dnešního rána. Doma zanechal dopis na rozloučenou i mobilní telefon.