Policie pátrá po uprchlém vězni, odjel na kole z pracoviště v Liberci

Policie pátrá po 36letém vězni Janu Peterfim, který před několika dny přelezl plot nestřeženého pracoviště v Liberci a odjel na kole. Muž dosud nebyl vypátrán. Policie proto žádá veřejnost o informace, které by mohly vést k jeho dopadení. Volat je lidé mohou na linku 158, uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
Peterfi si odpykával trest za majetkovou kriminalitu ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Z nestřeženého pracoviště v Rochlické ulici v Liberci odjel na kole ve čtvrtek 12. února krátce před 13:30.
Hledaný muž s bydlištěm na Teplicku je 170 centimetrů vysoký, střední postavy. Má hnědé oči a hnědé krátké vlasy.
"Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného muže sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158," dodal Robovský.