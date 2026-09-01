Policie pátrá po ženě na elektrokole v Jizerských horách

Policie pátrá po dvaapadesátileté ženě, která se pohybovala v minulých dnech na elektrokole v Jizerských horách. Naposledy byla spatřena v neděli navečer v osadě Dubina patřící pod Raspenavu a poslední zprávu o sobě podala 31. srpna kolem 17:00. Její současný výskyt není znám, uvedl na webu policie krajský mluvčí Vojtěch Robovský. Informace k hledané ženě přijmou policisté na bezplatné lince 158 nebo kterékoli služebně.
"Žena by se měla pohybovat v okolí Oldřichova v Hájích, pravděpodobně na elektrokole," dodal.
Pohřešovaná Michaela Marková s bydlištěm na Trutnovsku je vysoká 182 centimetrů, je hubené postavy, má modré oči, umělý chrup a dlouhé prošedivělé vlasy spletené do dredů. Používá elektrokolo zn. Lankeleisi černé barvy se žlutými ráfky a širokými plášti. Nosí bílou cyklistickou helmu. Její pohřešování oznámila rodinná přítelkyně na obvodním oddělení Lipno nad Vltavou v pondělí večer.