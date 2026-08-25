Policie považuje utkání Jablonce s Rangers za velmi rizikové, chystá opatření

Bezpečností opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu evropské Konferenční ligy (KL), v němž Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Utkání vyhodnotili jako velmi rizikové. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Zápas má výkop v 18:00 a Jablonec bude v odvetě závěrečného předkola KL dotahovat jednobrankové manko z prvního duelu.
"Lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku," uvedla Sochorová.
Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje. Nasazeni budou také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. "Nezastupitelnou úlohu v tomto opatření budou mít členové Antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Společně s policisty se do opatření také zapojí strážníci jablonecké městské policie. Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti současně zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty," dodala mluvčí policie.
Divákům zápasu doporučila, aby na stadion přišli v dostatečném předstihu. "Vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky, které zcela jistě průchod branami zpomalí," doplnila.
Zápas bude mít vliv i na dopravu ve městě. "Z důvodu probíhajících stavebních prací je v Jablonci nad Nisou v ulici Pražská zcela uzavřen úsek komunikace mezi křižovatkami s ulicemi V Aleji a Revoluční. Jedna z několika objízdných tras po ulici Vrkoslavická bude z důvodu fotbalového utkání od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí a Turnovskou též v uvedené části uzavřena," dodala Sochorová.