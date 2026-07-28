Policie se připravuje na fotbalové utkání FK Jablonec s chorvatským NK Varaždín, které se odehraje ve čtvrtek na jablonecké Střelnici. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohl být narušen veřejný pořádek, policie proto připravila bezpečnostní opatření, uvedla na webu jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
"Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Nezastupitelnou úlohu v tomto opatření budou mít členové antikonfliktního týmu. Zapojí se také strážníci jablonecké městské policie, na stadionu bude zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty," doplnila Sochorová.
Příznivcům fotbalu, kteří se na zápas chystají, doporučuje policejní mluvčí přijít s dostatečným časovým předstihem vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion se budou dělat důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod branami zpomalí. "Žádáme všechny návštěvníky utkání, kteří přijedou motorovými vozidly, aby parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení," zdůraznila mluvčí policie.
Doprava v Jablonci je kvůli stavebním pracím komplikovaná. Uzavřená je část Pražské ulice, objízdná trasa Vrkoslavickou ulicí bude kvůli fotbalovému utkání od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí a Turnovskou také zavřená, neprůjezdná bude také ulice U Stadionu. Uzavírka začne v 16:00, objízdná trasa povede Turnovskou, Pražskou, Revoluční, Obloukovou a ulicí Nad Střelnicí. Zachován bude jen bezpečný průjezd vozidel záchranářů a autobusů MHD.
Pro návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky, kteří budou mít své vozy zaparkované u obchodního centra Kaufland se po skončení utkání otevře i boční nouzový výjezd z parkoviště do Mincovní ulice. "Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili," dodala Sochorová.