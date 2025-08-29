Kvůli pádu lanovky na Ještěd policie opět stíhá České dráhy, firma se brání

Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala nově stíhat jednu firmu, která si proti tomu podala stížnost. Podle zjištění iDNES.cz jde o České dráhy, jejichž stíhání v této kauze bylo v minulosti zastaveno. V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Nehoda se stala v říjnu 2021. Zemřel průvodčí, dalších 14 lidí vyvázlo bez zranění.

Kabina lanovky se zřítila 31. října 2021 kolem půl druhé odpoledne. Na vině bylo přetržené tažné lano. Zatímco kabinu s cestujícími její průvodčí včas zastavil, druhý v troskách zahynul.

Na Ještědu spadla kabina lanovky. (31. října 2021)
Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)
Proč se kabina lanovky na Ještěd zřítila, má objasnit vyšetřování (1. listopadu 2021).
Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)
Policie v souvislosti s tragickým pádem začala na konci července stíhat jednu právnickou osobu. Čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Firma si proti tomu podala stížnost.

Dnes na to upozornil server iRozhlas a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr.

V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti.

V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi jedna firma. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíhání u dvou obviněných zastaveno a jedním z nich byla právě právnická osoba, což byly České dráhy (ČD). Zda nyní opět čelí obvinění, Látr nesdělil.

„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi informaci o zahájení trestního stíhání Českých drah ze strany PČR v souvislosti s tragickou nehodou kabinové lanovky na Ještědu z října 2021. Stejně jako v minulosti s obviněním nesouhlasíme a jsme připraveni se proti němu bránit,“ řekl redakci iDNES.cz Filip Medelský, mluvčí ČD. „K probíhajícímu řízení se až do jeho ukončení nebudeme dále vyjadřovat,“ dodal.

Důvody, proč policie obnovila stíhání Českých drah, mluvčí policie na dotaz iDNES.cz nesdělil. „Vzhledem k tomu, že spisový materiál je v rozhodovacím procesu u státního zástupce, odkázal bych vás na něj,“ nastínil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

7. dubna 2025

Lanovka spadla ze třiceti metrů

Při havárii v říjnu 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky a zemřel průvodčí. K prasknutí lana podle Drážní inspekce přispěla koroze jednotlivých drátů lana.

V kabině pro 35 lidí byl průvodčí sám, spadla s ním ze zhruba třicetimetrové výšky.

Třinácti cestujícím v druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčí aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Z kabiny pak museli cestující vyprostit hasiči.

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny lanovky po přetržení tažného lana bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny. Průvodčí nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.

Po nehodě je lanovka mimo provoz. Od ČD ji odkoupil Liberec. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu by mohla být nejdřív od roku 2030.

