„Aktuálně se nacházejí na místě kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří budou prověřovat okolnosti, za jakých došlo k úmrtí,“ uvedl před polednem mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský s tím, že ve věci bude nařízena soudní pitva.
Výjezd záchranářů k události potvrdil následně i mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev s tím, že přivolaný lékař konstatoval smrt.
Brownfield, který zůstal po zbourané textilní továrně, se nachází několik desítek metrů od tramvajové zastávky. Podle redaktorky iDNES.cz jde o místo, kde se scházejí lidé bez domova a narkomani; u parovodů si staví svá obydlí.
27. ledna 2025