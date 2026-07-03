Policie v Libereckém kraji zajistila přes 13.000 produktů návykových látek

Policie v Libereckém kraji zajistila při kontrole 42 provozoven v kraji přes 13.000 produktů návykových látek. Ve 23 případech zahájila trestní řízení a v dalších 14 prověřuje možné spáchání přestupku. Cílem dvouměsíční akce bylo snížení dostupnosti těchto produktů, mezi něž patří vrcholíky konopí, předbalené jointy, jedlé produkty, hašiš, elektronické cigarety a náplně do nich či jednorázové vaporizéry. Kontroly byly zaměřené i na nelegální distribuci kratomu. Na webu policie o tom dnes informoval Pavel Folprecht z krajského odboru obecné kriminality.
Květnové a červnové kontroly v Libereckém kraji byly součástí celostátní akce Korund zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu. V kraji policisté ve spolupráci s celníky, hygieniky a pracovníky inspekcí zajistili zejména vrcholíky a květy konopí, v menší míře pak předbalené jointy, elektronické cigarety a jejich náplně.
"Zajištěné výrobky budou podrobeny znaleckému zkoumání za účelem zjištění jejich skutečného složení a obsahu účinných látek. Jedná se o produkty balené v neprůhledných sáčcích obsahujících rostlinný materiál z odrůd konopí setého s převládajícím obsahem CBD. Podle dosavadních poznatků a zkušeností z obdobných případů bývá tento rostlinný materiál následně obohacen syntetickými nebo semisyntetickými kanabinoidy, například látkami typu MDMB-PINACA a podobně. První výsledky znaleckých zkoumání přitom tyto poznatky potvrzují," uvedl Folprecht.
Tento rostlinný materiál podle něj bývá distribuován v malých sáčcích výrazného, barevného a vizuálně atraktivního provedení. "Obaly často obsahují motivy zvířat, například opic nebo medvědů, stylizovaných do zábavných či 'párty' scén. Svým vzhledem mohou tyto produkty oslovovat nejen dospělé spotřebitele, ale zejména děti a mladistvé. V některých provozovnách navíc není jejich prodej osobám mladším 18 let důsledně omezen ani kontrolován," upozornil kriminalista.
Policie varuje před zdravotními riziky spojenými s užíváním těchto výrobků. "Vzhledem k tomu, že syntetické či semisyntetické kanabinoidy bývají na rostlinný materiál nanášeny nehomogenně, nelze zaručit rovnoměrnou koncentraci účinných látek v jednotlivých částech produktu. Uživatel tak může přijmout několikanásobně vyšší dávku, než očekává, což může vést k závažné intoxikaci," uvedl Folprecht. Užití těchto látek podle něj může způsobit poruchy vědomí, bezvědomí, závažné psychické stavy, křeče, selhání životních funkcí a v krajních případech i smrt. Riziko je zvýšené zejména u dětí, mladistvých a lidí se zdravotními komplikacemi.
V Libereckém kraji policie letos eviduje přes 20 případů intoxikací souvisejících s těmito produkty. "V jednom případě došlo k úmrtí dvacetiletého muže z Liberce. Jedná se však pouze o případy, k nimž byla policie přivolána. Skutečný počet osob, které po užití těchto výrobků vyhledaly lékařské ošetření, bude pravděpodobně výrazně vyšší," dodal kriminalista.