Policie vyšetřuje pobodání lidí v Tanvaldu jako pokus o vraždu na dvou osobách

Policisté vyšetřují násilný trestný čin v Tanvaldu na Jablonecku, při kterém v pátek s bodným zraněním skončili v nemocnici tři lidé, jako pokus o vraždu na dvou osobách. Informovala o tom dnes policie na sociální síti X. Bodná zranění utrpěli dva muži a jedna žena.
Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři na místě zásahu měli čtyři pozemní posádky a dva vrtulníky. Jednu osobu v kritickém stavu vrtulníkem přepravili na traumacentrum nemocnice v Hradci Králové a další dvě osoby na traumacentrum do liberecké nemocnice.
Podle zástupců Fakultní nemocnice Hradec Králové je osoba po operaci a mimo přímé ohrožení života. Jestli jde o muže, nebo o ženu, mluvčí nemocnice Jiří Vaněk na dotaz ČTK nesdělil. "Je po náročné operaci, ve stabilizovaném stavu, stále je v umělém spánku a pomalu si bude odvykat od přístrojů. V naší péči bude i nadále," řekl dnes dopoledne na dotaz ČTK Vaněk. Mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář ČTK řekl, že nebude komentovat zdravotní stav pacientů.