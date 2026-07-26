Policisté při festivalu v Liberci řešili přes sto přestupků, žádný vážný

Policisté během hudebního festivalu Benátská! ve Vesci v Liberci, který v noci na dnešek skončil, zaevidovali přes sto přestupků v dopravě a ve veřejném pořádku. Žádné závažné protiprávní jednání neřešili. Informovala o tom liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová dnes na webu.
Policisté provedli přes 400 kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Jeden z nich usedl za volant s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel a v tomto případě policisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, uvedla mluvčí. Hlídky zkontrolovaly téměř 400 osob a zaevidovaly 88 přestupků v dopravě a 17 přestupků ve veřejném pořádku.
Benátská! patří k největším letním akcím v Libereckém kraji. Festival začal ve čtvrtek a hned první den dorazilo několik tisíc lidí. Podle pořadatelů letos aspiruje na návštěvnický rekord. Loňská Benátská! zaznamenala přes 40.000 lidí. "Po celou dobu konání hudebního festivalu se podařilo zajistit veřejný pořádek i bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nasazení policejních sil a prostředků bylo tedy zcela adekvátní k rozsahu a návštěvnosti několikadenní akce," uvedla Sochorová.