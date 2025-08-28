Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Matěj Klimša
  12:02
Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna. Návštěvníci se zvědavě rozhlížejí, neboť většina je tu poprvé. Tehdejší zastupitelé města totiž postavili areál s bazény a skluzavkami na černo.

Polské koupaliště Aquatynia stojí už sedm let, ale poprvé se návštěvníkům otevřelo letos 15. srpna. Tamní zastupitelé totiž museli získat dodatečné stavební povolení a další chybějící dokumentaci pro legalizaci stavby. Teď už ale lidé čekají ve frontě u vstupu a zaměstnanci vítají jedny z prvních plavců.

Přijíždím kolem poledne a parkoviště už je zaplněné. Návštěvníci tu mohou parkovat zdarma, stejně jako na dalších přilehlých plochách. Na koupališti to žije. Lidí dorazilo několik stovek, možná až kolem tisíce.

Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale poprvé se návštěvníkům otevřelo letos 15. srpna. (20. srpna 2025)
Od začátku provozu chodí na koupaliště i spousta lidí z Česka. (20. srpna 2025)
Koupaliště v polské Bogatynii kousek od hranic otevřelo v polovině srpna. (20. srpna 2025)
Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale poprvé se návštěvníkům otevřelo letos 15. srpna. (20. srpna 2025)
Není to ale znát, areál má totiž poměrně veliké plochy k ležení, a každý tak má kolem sebe dostatek prostoru. Některá místa jsou dokonce zastřešená a lidé leží ve stínu. Na první pohled zaujmou tři barevné tobogány a dětské brouzdaliště se skluzavkami a dalšími herními prvky.

Celý areál kontroluje hned několik plavčíků. Každou chvíli je slyším pískat, a to hlavně u skluzavek, kde dohlížejí, aby se lidé nesrazili u výjezdu. Ani o věci se není třeba bát. Hned za vstupem je vybudované zázemí s převlékárnami a zhruba osmi sty skříňkami. K uzamčení je potřeba mince, podle jedné z návštěvnic ale postačí i česká dvoukoruna. Čechů na koupaliště přijelo opravdu hodně. Rodný jazyk slyším na každém rohu.

Na křeslech před občerstvením sedí třeba Žaneta Moravcová, která do Bogatyně přijela s dětmi z Turnova. „Máme s čím srovnávat a paradoxně na koupaliště v Turnově bychom nikdy nešli, protože to tam je hlava na hlavě a hlavně pro malé děti je tam studená voda,“ porovnává Moravcová.

Tady v Polsku má dnes voda 27 stupňů, dětské brouzdaliště dokonce o dva stupně více. „Chtěli jsme to vyzkoušet a strašně mile mě to překvapilo. Dnes jsme tu poprvé a určitě přijedeme znovu,“ dodává.

Divoká řeka, vodní hřiby i chrliče

Mnoho lidí ve vodě má na plavání půjčeného pěnového hada. Pro návštěvníky je tu spousta atrakcí, jako třeba divoká řeka, dva vodní hřiby nebo několik chrličů. K tomu taky tři plavecké dráhy. Zaujal mě povrch dna bazénu, který je dost podobný měkčeným podlahám v nových tělocvičnách.

Hloubka vody u skluzavek dosahuje jednoho metru, dál do bazénu se hloubka zvětšuje. Není to ale pozvolné, jsou tam dva schody. Místem jsem prošel třikrát a pokaždé mě schody překvapily.

Do Aquatynie přijel s maminkou i malý Tonda Janoušek. „Mně se tady moc líbí, ale ještě jsem nevyzkoušel tobogány,“ vypráví.

Ani já jsem je zatím nezkusil, a tak mířím do fronty. Ke všem třem skluzavkám vedou jedny schody, a proto si zájemci o jízdu musí poměrně dlouho počkat. Než jsem se dostal nahoru, uplynulo asi deset minut. Vždy byly v provozu dvě ze tří skluzavek, které se střídaly.

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

Modrá skluzavka je prudká a rychlá, hlídal jsem si proto hlavně svoje brýle. Jízda trvá necelých pět sekund, po sjezdu člověk ještě chvíli klouže po hladině, než ho proud vody po pár metrech zastaví. Je to docela adrenalinový zážitek, brýle ho ale přežily.

Oranžový tobogán je klasika, která neomrzí. Jde o pozvolný sjezd v korytu se zatáčkami. Menším dětem se pak bude líbit skluzavka zelená, která je kratší a jen mírně zvlněná.

„Jsou tady pěkné skluzavky, hodně velké,“ pochvaluje si jeden z vnuků Ivony Koblihové, která je s manželem vzala na výlet. „Dnes jsme tu poprvé, přijeli jsme z Nové Vsi u Chrastavy, takže to máme asi sedmnáct kilometrů. Je to tu úžasné, moc se mi to líbí,“ vypráví Koblihová.

Blíž než populární Jičín

O koupališti slyšela už v době, kdy bylo rozestavěné. Že už se ale konečně otevírá, se dozvěděla náhodou. „Loni jsme byli třeba v Jičíně, tam je to taky hezké, ale už je to trochu dál. Cena za vstup jde, jídlo je trochu dražší, ale je to výlet a když chci udělat vnoučatům radost, tak jim to koupím,“ popisuje Koblihová.

Akvapark v Trojzemí je dva roky zavřený, Poláci ho postavili načerno

V areálu Aquatynie mají stánek, kde prodávají například čtyřiceticentimetrové zapékanky. To je polská zapečená bageta, která se ingrediencemi podobá pizze. Za jednu zapékanku lidé zaplatí v přepočtu 100 až 150 padesát korun. U druhého stánku pak návštěvníci zakoupí zmrzlinu za necelých padesát korun nebo třeba bubble tea za sedmdesát korun.

Toalety pro návštěvníky působí čistě a udržovaně.

Za celodenní vstup o víkendu zde dospělí zaplatí v přepočtu zhruba 144 korun, děti a studenti pak 86 korun. Od pondělí do čtvrtka je cena ještě nižší. Kromě toho nabízí provozovatelé Aquatynie také dvouhodinové vstupenky nebo třeba rodinné vstupné za zhruba 400 korun.

Aquatynia stojí jen kousek od hranic.

Aquatynia stojí jen kousek od hranic.

