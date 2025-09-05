Psychologické poradenství a psychoterapie poskytuje nezisková organizace Rodina v centru od roku 2014. Služby psychologů jsou určené pro rodiny z Novoborska, ve kterých žije ohrožené dítě, a které jsou proto evidovány na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
„Je to nejvíce žádaná a využívaná služba. Dostali jsme se ale do situace, kdy nám na tyto služby chybí 250 tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí Rodiny v centru Veronika Chocholoušová.
Rodina v centru proto musela od srpna své služby pro ohrožené děti pozastavit. Klientů, kteří psychologickou pomoc potřebují, přitom výrazně přibývá. Třeba v roce 2023 vyhledalo pomoc v poradně 96 lidí. Letos měli v Novém Boru téměř stejný počet klientů už za půl roku, z toho dětí ve věku do 18 let bylo více než padesát.
„Denně volají noví klienti, kteří potřebují pomoct s depresí, úzkostí, sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami, zneužíváním, týráním a dalšími strastmi života,“ popsala Chocholoušová. Vzrůstá i počet mladých s psychiatrickými diagnózami.
Nejproblematičtější okresy
Podle zástupců organizace je nabídka psychologických a psychiatrických služeb pro děti a mládež na Českolipsku nedostatečná.
„Poblíž není a ani se neplánuje výstavba Centra duševního zdraví, jako je tomu třeba v Jilemnici nebo Liberci,“ potvrdila Chocholoušová. Novoborsko a Českolipsko ale podle ní patří mezi ekonomicky a také sociálně nejproblematičtější okresy. „Jelikož máme převážnou většinu klientů ze sociálně znevýhodněného prostředí a poměrů, tak není možné, aby dojížděli za touto službou jinam,“ dodala.
Podle vedoucí Rodinné poradny Vladěny Baštové ale ani není kam jinam pacienty posílat.
„Každý týden mi volá nějaká maminka, že její dítě má vážný problém, ať jí pomůžu. Častěji jde o dívky, nemůžou třeba několik týdnů vyjít z bytu ven, řežou se nebo plánují sebevraždu. Jsou to vypjaté situace, se kterými si nevím rady,“ přiznala Baštová. „My nejsme organizace, která se specializuje na duševní zdraví, ale žádná jiná na Novoborsku není, a v České Lípě je plno.“
Měsíce čekání
V České Lípě jsou dva psychiatři pro děti, kteří jsou ale přetížení. „Klienti nám říkají, že čekají tři, čtyři měsíce, než je někdo vezme,“ poznamenala vedoucí poradny. Čekárny jsou navíc stále plné pacientů, a lékař tak má na každého jen pár minut.
Mobilní týmy na Českolipsko podle Baštové vysílá jen nezisková organizace Focus Liberec, která se ale zaměřuje jen na děti od šestnácti let.
„Když je akutka, řekneme rodičům, ať dítě odvezou na psychiatrické oddělení v Liberci, ale tam teď probíhá rekonstrukce a mají jen deset lůžek. Je to zoufalé,“ povzdechla si Baštová.
Pro mnoho rodin je proto pozastavení služeb velkým problémem. Podle zástupců Rodiny v centru se do poradny stále častěji dostávají děti a mladí dospělí od covidového uzavření škol. „Financování jsme měli více než deset let zajištěné hlavně z Ministerstva práce a sociálních věcí, které vypisuje grantové řízení pro neziskovky pomáhající v oblasti podpory rodiny,“ objasnila ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková.
Příspěvek organizaci posílá i Liberecký kraj a Svazek obcí Novoborsko. Příspěvek je ale každý rok víceméně stejný. S nárůstem počtu klientů příspěvky nestačily. „Loni se nám podařilo získat finance od soukromých dárců. Letos jsme zatím nesehnali dost peněz,“ konstatovala ředitelka Vlčková.