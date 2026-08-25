Pondělní požár rodinného domu v Nouzově u Semil způsobil škodu za čtyři miliony

Pondělní požár rodinného domu v Nouzově u Semil způsobil podle prvního odhadu hasičů škodu za čtyři miliony korun. Příčinu odborníci zjišťují, při požáru nebyl nikdo zraněn. ČTK to dnes řekla krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
"Obyvatelé stihli dům včas opustit," dodala.
Požár střechy a půdních prostor rodinného domu byl hasičům nahlášen v pondělí krátce před 12:30. "Lokalizovat se ho podařilo v 15:06 a dlouho pak trvaly dohašovací práce," uvedla Benešová.
Ukončení zásahu velitel oznámil ve 23:30. Zásahem hasičů se podle Benešové podařilo zachránit majetek za 11 milionů korun.