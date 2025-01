Na zaplacení poplatků zbývají tři měsíce, lidí si připlatí za druhého psa

Při poplatku za psy nedostávají lidé složenky, zaplatit lze hotově nebo kartou v pokladně finančního odboru v budově radnice, kancelář číslo č. 202, a to v úřední dny pondělí a středa od 80 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si u správce poplatku na telefonním čísle 481 366 202 příslušný variabilní symbol. Tento symbol je možné používat i pro následující roky při platbách trvalým příkazem převodem z účtu.

Poplatek za jednoho psa je od 200 do 800 korun, za druhého psa se cena zvyšuje. Základní cena za svoz komunálního odpadu je 840 korun za osobu a rok. Uhradit ho mohou lidé několikerým způsobem.

Na Městském úřadě Turnov v ulici Antonína Dvořáka 335. V Regionálním turistickém informačním centru v Turnově na náměstí Českého Ráje 26. Nebo bezhotovostní platbou na účet města Turnov, tady lidé musí uvést variabilní symbol, který získají od správce poplatku.