Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Matěj Klimša
  11:12aktualizováno  11:12
Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.
Fotogalerie4

„Mučení bylo běžnou praxí, protože se věřilo, že až při tortuře člověk opravdu řekne vše po pravdě,“ líčí historik Jiří Zoul Sajbt. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Na procházku za utrpením se v Turnově schází třicet lidí. Výklad o středověkém a raně novověkém trestním právu začíná u radnice na náměstí Českého ráje. V minulosti tam fungovala šatlava, ve které byli vězni vyslýchaní a kde se vynášel rozsudek.

„Tenkrát prakticky neexistoval trest odnětí svobody, byla jen zadržovací vazba. Další rozdíl oproti dnešku je, že lidé ve vazbě nedostávali najíst a napít. Když to byli místní, tak jim něco nosili příbuzní. Pokud ne, tak je jednou denně biřic vyvedl v okovech ven, nejčastěji před kostel, a museli žebrat,“ vypráví historik turnovského muzea Jiří Zoul Sajbt.

„Mučení bylo běžnou praxí, protože se věřilo, že až při tortuře člověk opravdu řekne vše po pravdě. Pokud je nevinný, tak se nepřizná a Bůh mu dá sílu mučení přetrpět. To se odbouralo až za Marie Terezie, která zrušila útrpné právo jako způsob odhalování trestných činů,“ doplňuje.

Nápad na procházku s výkladem vzešel z výzkumu, do kterého se Sajbt pustil během covidu.

„Téměř všechno bylo zavřené a my jsme měli čas bádat. V té době se nám podařilo identifikovat místa, kde byla popraviště v celých severovýchodních Čechách. Zjistili jsme, kde bylo popraviště i v Turnově. A to mě následně posunulo k tomu, že bych mohl pro lidi udělat výpravu věnovanou cestě trestance takhle v exteriéru,“ přibližuje Sajbt.

Lavičky jako stavební materiál

„Trasa je historicky přesná. Když byl vynesen hrdelní rozsudek, tak se šlo Dvořákovou ulicí až na popraviště, které se nacházelo v dnešní Hruboskalské ulici. “

Historik dále vypráví, jak fungovala justice a ukazuje na zajímavosti, které by návštěvníci míjeli, kdyby touto cestou šli před čtyřmi sty lety. Ve Dvořákově ulici bývalo třeba několik katovských laviček, které sloužily odsouzeným. Před výkonem trestu si mohli na kteroukoliv z nich sednout.

„Po celé cestě jich údajně bylo dvanáct, dochovaly se dvě. Když se kamenné lavičky rušily, tak se materiál rozprodal. Těch deset laviček tu mají lidé třeba v základech domů nebo z nich mají několik schodů a ani o tom nevědí,“ uvádí Sajbt.

Katovi se každý vyhýbal

Trasa je dlouhá asi tři čtvrtě kilometru a celý výklad zabere zhruba hodinu a půl. „Dělám čtyři zastávky a všechny jsou důležité pro to celkové pochopení. Nejvíc lidi zajímá třetí zastávka, kterou věnuji katovskému řemeslu,“ upřesňuje historik.

Kat byl vyloučenou a sníženou osobou, se kterou nikdo nechtěl přijít do styku. Při výkladu se dozvídáme, že katovská rodina měla třeba i svoji lavici v kostele, aby si k ní někdo nesedl a neznečistil se. Kat měl i svůj vlastní stůl v hospodě.

Když se katovi nepovedla poprava na první pokus, brali to lidi jako zbytečné trápení, ke kterému člověk nebyl odsouzen. Podle Sajbta jsou dochované i záznamy o tom, že pak dav kata zlynčoval.

„O katech z Turnova máme jen pár dílčích zmínek. O popravených se nám nedochovaly prakticky žádné informace, Turnov totiž několikrát vyhořel a s ním i většina záznamů,“ vysvětluje. V regionu se dochovalo těchto historických údajů málo. Obecně se ale dá říct, že nejtvrdší tresty padaly za vlastizradu, protože zrada na panovníkovi se chápala jako útok na celý stát.

Oběšený visel značnou část roku

Procházka s výkladem končí zhruba v polovině Hruboskalské ulice, kde dřív stálo městské popraviště.

„Popraviště se vždy stavěla na frekventovaných místech, často u hlavních cest. Oběšeného nechávali na šibenici značnou část roku. Kat ho sundával, až když se začal popravený rozkládat,“ vykládá Sajbt.

„Chodil jsem v Turnově na základní školu, vyrůstal jsem tady a vůbec jsem nevěděl o katovské lavičce, nebo že tu vůbec bylo popraviště. Všechno pro mě bylo nové a bylo to moc hezké,“ sděluje své dojmy po jedné z procházek Jiří Novák. Stejný názor má i účastnice Markéta Crane. „Líbilo se mi to moc. V Turnově jsem se narodila, ale hodně věcí jsem vůbec neznala a jsem ráda, že jsem šla. Bylo to i hodně informačně nabité,“ potvrzuje.

Poslední prázdninová procházka se konala 13. srpna.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, o něco dál se otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:22

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  11:05

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou koncem srpna opět historické vozy

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou o posledních dvou srpnových víkendech opět historické trolejbusy...

18. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:57

Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

18. srpna 2025  10:57

Vyšetřovatelé s vycvičeným psem budou zjišťovat příčinu požáru v Červené Vodě

V Červené Vodě na Orlickoústecku dnes pokračuje likvidace nedělního požáru skladu sena a slámy v zemědělském areálu. Během dne tam přijedou vyšetřovatelé, aby...

18. srpna 2025  8:37,  aktualizováno  8:37

Nové Ano, šéfe! nové kuchaře nenaverbuje. Vrací se již za deset dní

Na obrazovky televize Prima se koncem léta po sedmileté pauze vrátí pořad Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Známý kuchař a hvězda televizních kulinářských show to zdůvodňuje tím, že gastronomická...

18. srpna 2025  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Průtah Karviné čeká tříměsíční oprava, pak důležitou silnici převezme kraj

Velmi náročný dopravní podzim čeká obyvatele Karviné. Po tři měsíce tam Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude opravovat třídu 17. listopadu tvořící průtah městem, kterému od náporu tranzitní dopravy...

18. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.