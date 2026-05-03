V Liberci začne jezdit elektrobus na zavolání, lidem ušetří desítky minut chůze

„V dané oblasti není možné zavést městskou autobusovou linku, a poptávková doprava tak pomůže zajistit v lokalitě dopravní obslužnost do doby, než vybudujeme chodník v Puškinově ulici,“ podotkl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.
Zavedení služby předcházela zhruba rok a půl dlouhá analýza vhodných lokalit. Radní z ní vyhodnotili Puškinovu ulici kvůli nebezpečné dopravní situaci. „O bezpečnost šlo při rozhodování nejvíce. Víme, že se tam staly i nehody. Chybějící chodník se bude stavět ještě nějaký čas,“ dodal Lenert.
Dopravu zajistí devítimístný elektromobil, který pořídí dopravní podnik. Vozidlo bude přizpůsobené pro přepravu dětí nebo kočárků. „Budou tam i podsedáky, tak abychom splňovali zákon. Jediné, co zatím vozidlo neumí, je převážení handicapovaných s invalidními vozíky,“ upřesnil.
Přivolání aplikací nebo telefonicky
Cestující si službu objednají přes mobilní aplikaci nebo telefonicky na konkrétní čas. Mikrobus je následně poveze k takzvaným sběrným místům, například k zastávkám v Pilínkově u Preciosy, k obchodnímu centru Nisa nebo na tramvajovou smyčku v Dolním Hanychově.
V lokalitě bude zhruba čtyřicet nástupních míst. „Místa pro nástup a výstup cestujících budou označena na lampách veřejného osvětlení, sloupech vedení či jiných vhodných místech. Provozní doba bude v pracovních dnech od 6 do 18 hodin,“ vysvětlila mluvčí Jana Kodymová. Jízdné bude v systému IDOL, takže cestující mohou využít buď běžný předplacený kupon nebo si zakoupí jízdenku přímo ve voze přes terminál.
Město plánuje projekt po dvou letech vyhodnotit. Pokud se osvědčí, může ho rozšířit i do dalších částí Liberce. „Poptávková doprava je trend, který zavádějí i další města a osvědčuje se to. Věřím, že občané námi nabízenou službu uvítají,“ dodal Lenert.
Radní chtějí spustit službu od října. Roční náklady na provoz město vyjdou zhruba na 2,5 milionu korun bez daně.