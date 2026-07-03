Pořádání technoparty v Hodkovicích nad Mohelkou omezí nová vyhláška města

Hodkovice nad Mohelkou na Liberecku budou mít novou vyhlášku, která stanoví podmínky pro konání technoparty. Město ji přijalo v reakci na akci z konce května, která hlukem po dva dny a noci obtěžovala obyvatele tohoto třítisícového městečka a policie proti tomu nemohla zasáhnout. Účinná bude od 10. července, řekla dnes ČTK místostarostka Hodkovic Helena Řezáčová (Budoucnost pro Hodkovice).
"My jsme tu vyhlášku připravovali poprvé už před lety. Vyhláškou to ale nemůžete zakázat, musíte to vymezit tak, aby někde ta možnost byla, a tehdy jsme nenašli vhodnou plochu, až teď. Vymezili jsme to tak, že taková akce musí být minimálně 1500 metrů od nejbližšího obydlí," dodala Řezáčová. Podmínkou také je, že pořadatelé těchto akcí je musí nahlásit minimálně 30 dnů předem.
Technoparty se v Hodkovicích konala předposlední květnový víkend, sjelo se na ni zhruba 600 lidí. Byla na pozemku, který si organizátoři akce pronajali od soukromého majitele, a městu její pořádání nahlásili až v den jejího zahájení. Policie dostala několik oznámení v souvislosti s rušením nočního klidu, šlo o přestupky rušení veřejného pořádku vůči samosprávě. Správní řízení zatím ukončené nebylo.
Obdobně postupoval před sedmi lety i Liberec. Také přijal vyhlášku po špatné zkušenosti s technoparty, které se zúčastnilo asi 7000 lidí. I tehdy se akce v krajském městě konala na soukromém pozemku se souhlasem majitele. Od přijetí přihlášky v roce 2019 žádná taková akce v Liberci nebyla.