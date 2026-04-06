Porucha trafostanice omezila provoz liberecké zoo, zavřené jsou dva pavilony

Kvůli poruše trafostanice má dnes zoo v Liberci omezený provoz. Uzavřené jsou dva pavilony i veškeré občerstvení. Výše vstupného je proto dnes dobrovolná. Odstraňování poruchy potrvá zřejmě až do večera, řekl ČTK ředitel zahrady David Nejedlo.
"Máme slíbeno od ČEZu, že by to měli vyřešit dneska. Nějaké zařízení jim v trafostanici vyhořelo nad ránem, což kompletně odpojilo zahradu od proudu. Montéři již na odstranění závady pracují," uvedl Nejedlo.
Podle něj dnes očekávali vysokou návštěvnost kolem 2000 lidí, proto se rozhodli otevřít a kvůli omezení nechat placení vstupného na uvážení návštěvníků. "Lidé chodí. Je mezi nimi hodně Poláků, i když jsou trochu zklamaní, počítali s kompletním servisem," dodal ředitel.
Návštěvníci se nedostanou do pavilonů tropů a ZooExpo, aby zvířata uvnitř nestrádala. "Je docela zima a nechceme tak, aby uvnitř klesala teplota," řekl Nejedlo. Mimo provoz je také bistro a další občerstvení v areálu. "Bufet v dětském koutku, který je naproti zoo, ale funguje," dodal.
Nehrozí ale, že by kvůli výpadku proudu nějaké zvíře uteklo. "Ohradníky jsou napojené na záložní baterie," dodal.
Liberecká zoo, která je nejstarší českou, patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Libereckém kraji. Loni si ji prohlédlo 278.138 lidí. Na prohlídkové trase, která měří zhruba dva kilometry, mohou návštěvníci pozorovat více než 160 druhů zvířat a přes 840 jedinců z říše savců, ptáků, plazů i obojživelníků. Jako jediná v zemi má liberecká zoo mangabeje žlutobřiché, paviány pláštíkové nebo vzácné urialy bucharské. Unikátní je i její kolekce dravých ptáků.