Poslední bleší trhy

„Přijďte si ještě užít zdejší atmosféru, ulovit originální kousky a poklady z půd,“ lákají organizátoři.
Akce proběhne od 6 do 13 hodin v Mimoňské ulici naproti Kauflandu, vstup je zdarma.
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„Přijďte si ještě užít zdejší atmosféru, ulovit originální kousky a poklady z půd,“ lákají organizátoři.
Akce proběhne od 6 do 13 hodin v Mimoňské ulici naproti Kauflandu, vstup je zdarma.
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